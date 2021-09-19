Скандинавский алкогольный гигант покупает эстонского производителя крафтового пива

По словам одного из основателей и генерального директора Tanker Яаниса Таммела, рано или поздно большинство небольших пивоварен оказываются перед выбором – каким образом они намереваются попасть в следующую лигу, где их ждут новые возможности.

«Самый важный аргумент в пользу нашего решения - это средства для дальнейшего роста, для выхода на новые рынки и обеспечения более широкой доступности продукции», - подчеркнул Таммела, добавив, что деятельность фирмы серьезно подкосил коронакризис, в результате которого дальнейшие затраты и инвестирование оказались Tanker не под силу, и, если бы не продажа, фирму могла бы ждать незавидная участь.