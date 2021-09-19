Вс, 19.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Скандинавский алкогольный гигант покупает эстонского производителя крафтового пива

Скандинавский алкогольный гигант покупает эстонского производителя крафтового пива

Яанис Таммела. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Международный производитель и дистрибьютор напитков Royal Unibrew покупает 100% акций эстонского производителя крафтового пива Tanker, пишет Äripäev.

По словам одного из основателей и генерального директора Tanker Яаниса Таммела, рано или поздно большинство небольших пивоварен оказываются перед выбором – каким образом они намереваются попасть в следующую лигу, где их ждут новые возможности.

«Самый важный аргумент в пользу нашего решения - это средства для дальнейшего роста, для выхода на новые рынки и обеспечения более широкой доступности продукции», - подчеркнул Таммела, добавив, что деятельность фирмы серьезно подкосил коронакризис, в результате которого дальнейшие затраты и инвестирование оказались Tanker не под силу, и, если бы не продажа, фирму могла бы ждать незавидная участь.

Читайте подробнее на dv.ee.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back