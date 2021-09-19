Эстонские ученые познакомят с разработками в области борьбы с коронавирусом
Эстонские ученые в предстоящие среду и четверг ознакомят со своими исследованиями, нацеленными на решение вызванных коронавирусом проблем.
Эстонские ученые в предстоящие среду и четверг ознакомят со своими исследованиями, нацеленными на решение вызванных коронавирусом проблем.
В рамках четырнадцати исследований ведутся, например, разработки нового противовирусного покрытия, больничного робота и более эффективных масок для лица. На мероприятиях фестиваля «Ночь ученых» на Фабрике открытий Proto и в Центре науки Ahhaa будут представлены исследовательские работы в пяти областях. Ученые Тартуского университета, Таллиннского технического университета, Эстонского университета естественных наук и KBFI разрабатывают более эффективные маски для лица, инновационные экологически чистые компоненты противовирусных покрытий, чистящих средств и обычных продуктов. Ученые ищут способы очистки воздуха от респираторных вирусов в помещениях и работают над созданием антивирусных средств для дезинфекции трудно поддающихся обработке поверхностей и роботов, которые помогут снизить рабочую нагрузку и риск заражения медработников.
Проекты поддерживаются Эстонским научным агентством, они завершатся к концу 2021 года.
Встречи с учеными пройдут 22 сентября на Фабрике открытий PROTO в Таллинне и 23 сентября в Центре науки Ahhaa в Тарту. Мероприятия бесплатные, приглашаются все желающие, но взрослым потребуется предъявить документ о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательный результат теста.