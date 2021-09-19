Эстонские ученые познакомят с разработками в области борьбы с коронавирусом

В рамках четырнадцати исследований ведутся, например, разработки нового противовирусного покрытия, больничного робота и более эффективных масок для лица. На мероприятиях фестиваля «Ночь ученых» на Фабрике открытий Proto и в Центре науки Ahhaa будут представлены исследовательские работы в пяти областях. Ученые Тартуского университета, Таллиннского технического университета, Эстонского университета естественных наук и KBFI разрабатывают более эффективные маски для лица, инновационные экологически чистые компоненты противовирусных покрытий, чистящих средств и обычных продуктов. Ученые ищут способы очистки воздуха от респираторных вирусов в помещениях и работают над созданием антивирусных средств для дезинфекции трудно поддающихся обработке поверхностей и роботов, которые помогут снизить рабочую нагрузку и риск заражения медработников.