Прививка от ковида: вакцинироваться - несмотря на риск миокардита?

Долгосрочные последствия ковида у детей

С течением времени все больше взрослых и детей прививаются от ковида, и это, вероятно, приведет к тому, что в будущем число заболевших ковидом детей и подростков, которые еще не были привиты или не могут быть привиты, будет увеличиваться.

О том, как протекает заболевание у детей, известно не так уж и много, но уже установлено, что в возрастной группе до 18 лет все чаще встречаются долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции. "Рост случаев заражения SARS-CoV-2 может привести к тому, что число длительных последствий перенесенной болезни возрастет, даже если количество пациентов с диагностированным "постковидом" будет небольшим", - отмечается в "Эпидемиологическом бюллетене" RKI.

Проведенное в Швеции исследование о долгосрочных последствиях ковида выявило, что дети и подростки могут страдать от тяжелых симптомов "постковида", таких, например, как мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), детский мультисистемный воспалительный синдром (PIMS) или синдром хронической усталости (ME/CFS).

В то же время авторы исследования, проведенного в Великобритании в апреле 2021 года, пришли к выводу, что такие долгосрочные последствия после перенесенной коронавирусной инфекции у детей и подростков распознаются и регистрируются реже, чем у взрослых.

Миокардит в начальной стадии часто игнорируется

Воспаление сердечной мышцы не всегда удается распознать вовремя, потому что люди обычно не связывают его первые симптомы - кашель или насморк, повышенную температуру, головную боль и боль в конечностях - с миокардитом.

Миокардит также проявляется в виде затрудненного дыхания, головокружения, стесненных болей в груди, повышенного сердцебиения или аритмии. Он часто возникает в результате вирусной инфекции дыхательных путей или желудочно-кишечного тракта.

Это заболевание могут вызвать, к примеру, вирусы кори, герпеса или гриппа, а иногда и бактерии: боррелии, стрептококки или легионеллы. Самое главное для пациентов, у которых в результате ЭКГ или анализа крови был диагностирован миокардит, - избегать любых нагрузок на сердце, в особенности физических.

Коварное заболевание с возможными осложнениями

В прошлом больным с миокардитом врачи предписывали строгий постельный режим, но сегодня им разрешены короткие прогулки. Кроме того, пациентам назначают противовоспалительные препараты, которые ослабляют нагрузку на сердце и стабилизируют его насосную функцию. После снятия острой фазы заболевания необходимо наблюдение у кардиолога и проверка работы сердца каждые две-три недели.