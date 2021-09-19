Цены на топливо в Прибалтике: в Риге растут, в Таллинне не изменились

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Риге, самая низкая - в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки выросла на 2,8% - до 1,364 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 3% до 1,264 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 0,2% до 1,316 евро за литр, дизельное топливо - на 0,2% до 1,206 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена на бензин 95-й марки составляла 1,459 евро, на дизельное топливо - 1,249 евро за литр.