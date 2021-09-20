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  • Студия Postimees: как компенсировать жителям Таллинна последствия зеленого поворота?

Студия Postimees: как компенсировать жителям Таллинна последствия зеленого поворота?
14:15

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.

В дискуссии примут участие бывший министр финансов, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Свен Сестер и член правления Партии зеленых Олев-Андрес Тинн. Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!

  • Зеленая волна привела к небывалому росту цен на энергоносители. Как компенсировать таллиннцам последствия зеленого поворота?
  • Как зимой не замерзнуть без солнца и ветра? Как сделать так, чтобы заводы не закрывались, а люди не сидели при свечах?
  • Зеленые обещают снизить цены на воду из-под крана и отменить плату за вывоз сортированного мусора. За счет чего это можно сделать?
  • Реально ли создавать новые рабочие места и предприятия на фоне роста цен на электричество и газ? 
  • Стоит ли поддерживать столичных предпринимателей? 
  • Как зеленые и «Отечество относятся к легализации легких наркотиков?

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