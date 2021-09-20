Студия Postimees: как компенсировать жителям Таллинна последствия зеленого поворота?14:15
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.
В дискуссии примут участие бывший министр финансов, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Свен Сестер и член правления Партии зеленых Олев-Андрес Тинн. Смотрите интервью в прямом эфире в 14:15!