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  • Максимальный показатель с апреля: за неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека

Максимальный показатель с апреля: за неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека

Медперсонал в коронавирусном отделении. ФОТО: Marianne Loorents

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 8% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.

С 13 по 19 сентября в Эстонии был выявлен 3161 новый случай заражения - на 8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2920 человек. Это максимальный недельный показатель с середины апреля.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 458 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Валгамаа - 1070 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 118 случаев.

В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 19 сентября составляла 368 случаев.

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