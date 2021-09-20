Максимальный показатель с апреля: за неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека

С 13 по 19 сентября в Эстонии был выявлен 3161 новый случай заражения - на 8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2920 человек. Это максимальный недельный показатель с середины апреля.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 458 случаев на 100 000 населения.

По уездам наиболее высокий показатель в Валгамаа - 1070 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 118 случаев.