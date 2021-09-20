Максимальный показатель с апреля: за неделю в Эстонии коронавирус выявили у 3161 человека
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 8% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии увеличилось на 8% в недельном сравнении, пишет Rus.ERR.
С 13 по 19 сентября в Эстонии был выявлен 3161 новый случай заражения - на 8% больше, чем неделей ранее, когда заболели 2920 человек. Это максимальный недельный показатель с середины апреля.
Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней составляет 458 случаев на 100 000 населения.
По уездам наиболее высокий показатель в Валгамаа - 1070 случаев на 100 000 населения, а самый низкий - на Хийумаа - 118 случаев.
В столичном регионе кумулятивная заболеваемость по положению на 19 сентября составляла 368 случаев.