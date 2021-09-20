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  • В Эстонии ищут возможности для снижения последствий резкого подорожания электроэнергии

В Эстонии ищут возможности для снижения последствий резкого подорожания электроэнергии

Электричество. ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Энергетические компании и политики ищут возможности смягчить последствия резкого скачка в ценах на электроэнергию.

При этом все признают, что в долгосрочной перспективе единственная возможность снизить цены - это достаточное количество мощностей по выработке экологичного электричества, пишет Rus.ERR.

Стоимость электроэнергии выросла по всей Европе, и причин этому несколько - низкая выработка возобновляемой энергии этим летом, рост потребления, а также подорожание сырья для электростанций.

Простых рычагов воздействия на ситуацию у политиков нет. По словам министра экономики Таави Ааса, к таким рычагам относятся акцизы, выплата компенсаций и возможный пересмотр системы квот на выбросы CO2, однако государство не может регулировать биржевые цены на электричество.

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