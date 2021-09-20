В Эстонии ищут возможности для снижения последствий резкого подорожания электроэнергии

При этом все признают, что в долгосрочной перспективе единственная возможность снизить цены - это достаточное количество мощностей по выработке экологичного электричества, пишет Rus.ERR.

Стоимость электроэнергии выросла по всей Европе, и причин этому несколько - низкая выработка возобновляемой энергии этим летом, рост потребления, а также подорожание сырья для электростанций.