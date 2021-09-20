Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 20 сентября, Контавейт опустилась с 29-го на 30-е место, пишет Rus.ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла три позиции, переместившись с 65-й на 68-ю строчку.

Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась с 521-го на 522-е место.