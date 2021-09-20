Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 20 сентября, Контавейт опустилась с 29-го на 30-е место, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла три позиции, переместившись с 65-й на 68-ю строчку.
Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась с 521-го на 522-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, третьей - чешка Каролина Плишкова.