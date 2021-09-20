Пн, 20.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз

Контавейт и Канепи опустились в рейтинге WTA

Анетт Контавейт и Кайа Канепи. ФОТО: Tairo Lutter

Первая и вторая ракетка Эстонии - Анетт Контавейт и Кайа Канепи - ухудшили свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленной версии рейтинга WTA, опубликованной 20 сентября, Контавейт опустилась с 29-го на 30-е место, пишет Rus.ERR.

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи потеряла три позиции, переместившись с 65-й на 68-ю строчку.

Третья ракетка страны Елена Малыгина опустилась с 521-го на 522-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, второй идет Арина Соболенко из Беларуси, третьей - чешка Каролина Плишкова.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back