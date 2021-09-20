Коронавирус выявлен у 366 жителей Эстонии, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366.
Среди новых заразившихся 274 человека не были вакцинированы, а 92 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 20 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 151 человек. Всего в больницах находится 175 пациентов с коронавирусом, из них 127 человек (72,6%) не были вакцинированы, у 48 человек (27,4%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. Скончались двое зараженных — 79-летний мужчина и 84-летний мужчина.
Было введено 1753 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 334 949 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,1%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).