Коронавирус выявлен у 366 жителей Эстонии, двое скончались

Среди новых заразившихся 274 человека не были вакцинированы, а 92 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 20 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 151 человек. Всего в больницах находится 175 пациентов с коронавирусом, из них 127 человек (72,6%) не были вакцинированы, у 48 человек (27,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни. Скончались двое зараженных — 79-летний мужчина и 84-летний мужчина.

Было введено 1753 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 334 949 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.