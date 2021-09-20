В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете: восемь погибли, 19 пострадали

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», - сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) «Интерфаксу» подтвердили информацию об инциденте.

«Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата», - сказал представитель пресс-службы.

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», - говорится в сообщении вуза во «ВКонтакте».

«Если вы едете в университет - разворачивайтесь!» - добавляется в сообщении вуза.

Восемь человек погибли пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК).

Ранее сообщалось о пяти погибших и шести пострадавших. В пресс-службе вуза заявляли о пяти погибших и 19 раненых.

В пресс-службе пермского Минздрава «Интерфаксу» сообщали, что у пострадавших не только огнестрельные раны, но и другие повреждения, потому что некоторые выпрыгивали из окон.

В сообщении СКР отмечается, что стрельбу на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета открыл студент.

«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», - говорится в пресс-релизе.

Ранее поступала противоречивая информация о судьбе злоумышленника: вуз написал в соцсетях о его ликвидации, но затем сообщение было удалено. В МВД подтвердили, что стрелявший был задержан.