В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете: восемь погибли, 28 пострадали

«Неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Есть погибшие и пострадавшие», - сказал источник.

Люди самостоятельно эвакуируются из вуза, в том числе выпрыгивают из окон.

Стрельба в Перми. ФОТО: R4924_italyphotopress via www.imago-images.de

Позднее в пресс-службе Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) «Интерфаксу» подтвердили информацию об инциденте.

«Я подтверждаю информацию, у нас действительно произошла стрельба. Мы с коллегами в конференц-зале, часть сотрудников закрылись изнутри, другие сотрудники закрылись в своих кабинетах. Был парень в маске, стрелявший из травмата», - сказал представитель пресс-службы.

Стрельба в Перми. ФОТО: Maxim Rozhko

ПГНИУ также призвал студентов закрыться в аудиториях. «Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно», - говорится в сообщении вуза во «ВКонтакте».

«Если вы едете в университет - разворачивайтесь!» - добавляется в сообщении вуза.

Восемь человек погибли пострадали при вооруженном нападении на пермский университет, сообщили в Следственном комитете (СК).

«Интерфакс» сообщает, что стрелком оказался студент. Студента, открывшего стрельбу по людям на территории Пермского государственного национального исследовательского университета, ранил инспектор ДПС, сообщила представитель федерального МВД Ирина Волк.

По ее словам, первым на место происшествия прибыл экипаж ДПС ГИБДД УМВД по Перми.

Подозреваемый начал стрелять в их сторону.

«Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», - сказала Волк.

Она добавила, что полицейские контролируют территорию вуза.

Стрельба в Перми. ФОТО: STRINGER/REUTERS

По данным СК, стрельбу в кампусе открыл студент, который в мае легально приобрел охотничье гладкоствольное ружье. Он убил восемь человек, еще 28 пострадали. Люди получили пулевые ранения и пострадали, выпрыгивая из окна 2-го этажа вуза.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве.

Правительство Пермского края отменило 20 сентября все занятия в школах и колледжах. Губернатор Дмитрий Махонин объявил 21 сентября днем траура по погибшим.

По данным Baza и РБК, нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров. «Новая газета» нашла страницу в соцсети «Вконтакте», где человек с этим именем написал большой пост перед тем, как в университете произошла стрельба.

Молодой человек рассказал, что давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту этого года собрал нужную сумму; что изначально для нападения выбрал свою бывшую школу, но передумал.

Он пишет, что «ненавидит себя», что «хочет причинить боль всем», кто «встанет» на его пути. Человек говорит, что он «не первый и далеко не последний» что «вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку», потому что «мир прогнил, вы все сгнили изнутри».

Свой пост человек, предположительно, являющийся стрелком, сопроводил фотографией.