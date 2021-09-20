Сегодня цены кусаются: за сутки стоимость электроэнергии выросла на более чем 50 процентов

​Хотя цена на электроэнергию во второй половине прошлой недели снизилась, новая неделя началась с высокой цены на электроэнергию, которая выросла на 54,9 процента, до 144,80 евро.

В то же время биржевая цена на электроэнергию в сентябре этого года установила несколько рекордов, достигнув 15 сентября 160,36 евро.

До этого года рекордная цена в эстонской ценовой зоне на бирже электроэнергии была зафиксирована 20 июля 2014 года, когда среднесуточная цена составляла 124,77 евро за мегаватт-час.