В Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома

В 18.21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Маяковского в Силламяэ в одной из квартир сработал газовый датчик. Только что вернувшиеся с дачи хозяева квартиры сразу же открыли окна, но одному человеку все же стало плохо и ему потребовался осмотр со стороны скорой помощи.