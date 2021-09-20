В Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома
В субботу вечером в Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали 17 жильцов многоквартирного дома.
В субботу вечером в Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали 17 жильцов многоквартирного дома.
В 18.21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Маяковского в Силламяэ в одной из квартир сработал газовый датчик. Только что вернувшиеся с дачи хозяева квартиры сразу же открыли окна, но одному человеку все же стало плохо и ему потребовался осмотр со стороны скорой помощи.
Спасатели зафиксировали в квартире высокий уровень CO, 17 жильцов дома эвакуировали. После основательного проветривания и проверки жильцам разрешили вернуться.
Спасатели запретили пользоваться газовым прибором, пока его не проверит газовая служба.