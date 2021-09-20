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  • В Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома

В Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали жильцов дома

Спасатели. Иллюстративное фото. ФОТО: Kristjan Teedema

В субботу вечером в Силламяэ спасатели из-за утечки газа эвакуировали 17 жильцов многоквартирного дома.

В 18.21 в Центр тревоги поступило сообщение, что на улице Маяковского в Силламяэ в одной из квартир сработал газовый датчик. Только что вернувшиеся с дачи хозяева квартиры сразу же открыли окна, но одному человеку все же стало плохо и ему потребовался осмотр со стороны скорой помощи.

Спасатели зафиксировали в квартире высокий уровень CO, 17 жильцов дома эвакуировали. После основательного проветривания и проверки жильцам разрешили вернуться.

Спасатели запретили пользоваться газовым прибором, пока его не проверит газовая служба.

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