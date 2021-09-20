Чемпионом Европы по волейболу стала сборная Италии
Победителем чемпионата Европы по волейболу стала сборная Италии, пишет Rus.ERR.
Победителем чемпионата Европы по волейболу стала сборная Италии, пишет Rus.ERR.
В финале турнира она со счетом 3:2 обыграла национальную команду Словении.
В матче за третье место Польша выиграла у Сербии - 3:0.
Чемпионат Европы в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. В нем участвовали 24 команды.
Сборная Эстонии не сумела выйти из своей подгруппы, матчи которой проходили в Таллинне, заняв в ней пятое место. В итоговом протоколе подопечные французского тренера Седрика Энара заняли 21-е место, опередив Грецию, Северную Македонию и Черногорию.