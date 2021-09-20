Чемпионом Европы по волейболу стала сборная Италии

В финале турнира она со счетом 3:2 обыграла национальную команду Словении.

В матче за третье место Польша выиграла у Сербии - 3:0.

Чемпионат Европы в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. В нем участвовали 24 команды.