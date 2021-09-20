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Чемпионом Европы по волейболу стала сборная Италии

210920 -- KATOWICE, Sept. 20, 2021 -- Team Italy celebrate victory after winning the men s gold medal match between Slovenia and Italy at the CEV EuroVolley 2021 volleyball tournament in Katowice, Poland on Sept. 19, 2021. Photo by /Xinhua SPPOLAND-KATOWICE-VOLLEYBALL-EUROVOLLEY 2021 LukaszxLaskowski PUBLICATIONxNOTxINxCHN ФОТО: Lukasz Laskowski via www.imago-images.de

Победителем чемпионата Европы по волейболу стала сборная Италии, пишет Rus.ERR.

В финале турнира она со счетом 3:2 обыграла национальную команду Словении.

В матче за третье место Польша выиграла у Сербии - 3:0.

Чемпионат Европы в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. В нем участвовали 24 команды.

Сборная Эстонии не сумела выйти из своей подгруппы, матчи которой проходили в Таллинне, заняв в ней пятое место. В итоговом протоколе подопечные французского тренера Седрика Энара заняли 21-е место, опередив Грецию, Северную Македонию и Черногорию.

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