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Христо Грозев: «У меня есть телохранители, но они бы мне не помогли»

Христо Гроздев в Таллинне на конференции имени Леннарта Мери. ФОТО: Arno Mikkor

Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда.

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Какие из ваших расследований были связаны с Эстонией?

Мы следим за системным присутствием сотрудников ГРУ в Эстонии. У них есть компании, корпоративные структуры, которые они используют в качестве базы - например, для получения шенгенских виз. Возможно, это единственное исследование, которое мы проводим специально в отношении Эстонии - и в отношении ГРУ.

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