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Фото ⟩ В Пайде попал в аварию фургон с посылками

Сегодня, 20 сентября, около полудня на перекрестке улиц Теэстузе и Пыллу в Пайде произошла авария.

По первоначальным данным, столкнулись ехавший по главной дороге фургон Peugeot и выезжавший по второстепенной дороге внедорожник Kia. Как пишет Järva Teataja, речь идет о довольно странном ДТП, так как один из участников до столкновения пятился назад.

Фургон занимался развозкой посылкой, поэтому на некоторое время услуги курьерской службы в уездном центре были приостановлены.

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