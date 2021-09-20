Фото ⟩ В Пайде попал в аварию фургон с посылками
Сегодня, 20 сентября, около полудня на перекрестке улиц Теэстузе и Пыллу в Пайде произошла авария.
Сегодня, 20 сентября, около полудня на перекрестке улиц Теэстузе и Пыллу в Пайде произошла авария.
По первоначальным данным, столкнулись ехавший по главной дороге фургон Peugeot и выезжавший по второстепенной дороге внедорожник Kia. Как пишет Järva Teataja, речь идет о довольно странном ДТП, так как один из участников до столкновения пятился назад.
Фургон занимался развозкой посылкой, поэтому на некоторое время услуги курьерской службы в уездном центре были приостановлены.