Фото ⟩ В Пайде попал в аварию фургон с посылками

По первоначальным данным, столкнулись ехавший по главной дороге фургон Peugeot и выезжавший по второстепенной дороге внедорожник Kia. Как пишет Järva Teataja, речь идет о довольно странном ДТП, так как один из участников до столкновения пятился назад.