В Вильянди хулиган разбил стекла в автомобиле и напал на медика скорой помощи

Поздно вечером в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ирве в Вильянди молодой мужчина повел себя агрессивно, сломал дверь в многоквартирный дом и разбил стекла в стоявшем перед домом автомобиле.

Выехавшие на место полицейские задержали мужчину и передали его медикам для осмотра. Пока мужчине оказывали первую помощь, он вновь повел себя агрессивно и ударил одного из медиков.