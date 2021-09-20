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  • В Вильянди хулиган разбил стекла в автомобиле и напал на медика скорой помощи

В Вильянди хулиган разбил стекла в автомобиле и напал на медика скорой помощи

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Полиция в воскресенье вечером задержала в Вильянди хулигана, который напал также на прибывших медиков скорой помощи.

Поздно вечером в воскресенье в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Ирве в Вильянди молодой мужчина повел себя агрессивно, сломал дверь в многоквартирный дом и разбил стекла в стоявшем перед домом автомобиле.

Выехавшие на место полицейские задержали мужчину и передали его медикам для осмотра. Пока мужчине оказывали первую помощь, он вновь повел себя агрессивно и ударил одного из медиков.

Мужчину задержали по подозрению в преступлении, полиция установит подробности происшествия в ходе возбужденного уголовного следствия.

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