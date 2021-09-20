Эстонский дзюдоист занял второе место на этапе Кубка мира
Эстонский дзюдоист Отто-Кристер Имала, долгое время живший и тренировавшийся в Швейцарии, завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мир в боснийском Сараево, пишет Rus.ERR.
Эстонский дзюдоист Отто-Кристер Имала, долгое время живший и тренировавшийся в Швейцарии, завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мир в боснийском Сараево, пишет Rus.ERR.
На пути к финалу выступающий в весовой категории до 100 кг Имала одолел трех соперников. В решающей схватке он уступил хорватскому спортсмену Марко Кумричу, завоевав серебро.
На чемпионате Европы по дзюдо этого года Отто-Кристер Имала занял девятое место.
Имала, ранее представлявший Швейцарию, также является многократным чемпионом Швейцарии по дзюдо.