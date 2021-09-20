Пн, 20.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонский дзюдоист занял второе место на этапе Кубка мира

Эстонский дзюдоист занял второе место на этапе Кубка мира

Отто-Кристер Имала. ФОТО: Carlos Ferreira/EJU

Эстонский дзюдоист Отто-Кристер Имала, долгое время живший и тренировавшийся в Швейцарии, завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мир в боснийском Сараево, пишет Rus.ERR.

На пути к финалу выступающий в весовой категории до 100 кг Имала одолел трех соперников. В решающей схватке он уступил хорватскому спортсмену Марко Кумричу, завоевав серебро.

На чемпионате Европы по дзюдо этого года Отто-Кристер Имала занял девятое место.

Имала, ранее представлявший Швейцарию, также является многократным чемпионом Швейцарии по дзюдо.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back