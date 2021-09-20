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Хололей: полеты из Таллинна были бы для Nordica элементарным делом

Хенрик Хололей. ФОТО: Mihkel Maripuu

Если у нас есть своя государственная авиакомпания, то было бы элементарным, если бы она осуществляла полеты из своего аэропорта в другие страны, пишет Rus.ERR.

Об этом в передаче Terevisioon заявил глава генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии Хенрик Хололей, добавив, что авиарынок в странах Балтии небольшой, но хорошо функционирует.

"Как продолжит свою деятельность принадлежащее государству эстонское предприятие - это вопрос к собственнику. Если у нас есть своя государственная авиакомпания, то было бы элементарным, если бы она осуществляла полеты из своего аэропорта в другие страны. Пока этого не происходит", - сказал Хололей.

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