Государство выделило в поддержку населения Афганистана 50 000 евро
Красный Крест Эстонии в сентябре собрал более 1600 евро пожертвований в пользу населения Афганистана, государство со своей стороны добавило 50 000 евро.
Красный Крест Эстонии в сентябре собрал более 1600 евро пожертвований в пользу населения Афганистана, государство со своей стороны добавило 50 000 евро.
По сообщению Красного Креста, 58 частных лиц в общей сложности пожертвовали в пользу населения Афганистана 1631 евро. Полученную сумму переведут Международному комитету Красного Креста, который на месте позаботится о доступности медицинской помощи, чистой питьевой воды и прочего жизненно важного.
Эстонское государство также поддержало урегулирование гуманитарного кризиса в Афганистане, пожертвовав Международному комитету Красного Креста 50 000 евро.
Международный комитет Красного Креста уже 30 лет действует в Афганистане и продолжает оказывать помощь несмотря на конфликт. Сейчас в Афганистане находится около 1800 сотрудников и добровольцев Красного Креста и Полумесяца.
Ситуацию в Афганистане осложняет засуха, которая парализовала производство продуктов питания по всей стране. Погиб домашний скот, а семьи остались без еды. Сейчас серьезную нехватку продуктов питания испытывает около 11 млн человек.