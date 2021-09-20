Государство выделило в поддержку населения Афганистана 50 000 евро

По сообщению Красного Креста, 58 частных лиц в общей сложности пожертвовали в пользу населения Афганистана 1631 евро. Полученную сумму переведут Международному комитету Красного Креста, который на месте позаботится о доступности медицинской помощи, чистой питьевой воды и прочего жизненно важного.

Эстонское государство также поддержало урегулирование гуманитарного кризиса в Афганистане, пожертвовав Международному комитету Красного Креста 50 000 евро.

Международный комитет Красного Креста уже 30 лет действует в Афганистане и продолжает оказывать помощь несмотря на конфликт. Сейчас в Афганистане находится около 1800 сотрудников и добровольцев Красного Креста и Полумесяца.