Картина дня: расследование гибели "Эстонии", стрельба в России и растущие цены на электроэнергию

Водолаз: иду к «Эстонии» ради родственников погибших

Вышедшее из голландского порта Эмсхафен исследовательское судно с экспедицией под руководством Маргуса Курма на борту три часа простояло в пробке в Кильском канале. Когда судно в итоге смогло двинуться и начало шлюзование, запечатлеть этот момент вышел немецкий водолаз Мориц Шайблер. Читать далее...

В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете: восемь погибли, 28 пострадали

Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи. Читать далее...

Студия Postimees: как компенсировать жителям Таллинна последствия зеленого поворота?

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.

В дискуссии примут участие бывший министр финансов, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Свен Сестер и член правления Партии зеленых Олев-Андрес Тинн. Смотрите интервью в записи!

Христо Грозев: «У меня есть телохранители, но они бы мне не помогли»

Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда. Читать далее...

Продление Мустакиви-теэ вызывает бурные споры еще до начала строительства

Дискуссия по оценке воздействия на окружающую среду продления дороги Мустакиви-теэ, которая состоялась в холле Ляэнемереской гимназии в четверг вечером и продлилась рекордные четыре часа, завершилась ничем, так как организаторам не удалось убедить жителей Пирита в необходимости строительства новой магистрали. Читать далее...

«Эстонский след» в кремлевских коридорах

В соседнем, к востоку от Нарвы, государстве только что закончились выборы. Всерьез анализировать их итоги, пока тело еще не остыло, было бы неэтично. Да и не даст это сейчас желаемых (не путать с желательными) корректных результатов. Должно пройти какое-то время. Хотя некоторые соображения из разряда навеянных Бахом неизбежно возникают. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 366 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366. Читать далее...

"Номинальная демократия" и как Кремль ею управляет: первые впечатления западных СМИ от российских выборов

Выборы в России только закончились, и еще не все западные СМИ успели осмыслить их результаты во всех нюансах. В целом, однако, все с самого начала понимали, кто победит; многие начали делиться этим знанием с читателями, как только началось трехдневное голосование. Читать далее...

Если в Норвегии не пойдут сильные дожди, цены на электричество поднимутся еще выше

По словам Юкки Руусунена, генерального директора финской сетевой компании Fingrid, в приближающиеся зимние месяцы нам стоит быть готовыми к еще более высоким ценам на электроэнергию. Читать далее...

Лийна Керсна: все больше родителей хотят, чтобы их дети получали образование на эстонском языке

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, важно поддерживать образовательные учреждения с эстонским языком обучения, где учатся и дети с другими родными языками. Число таких учеников с каждым годом растет. Читать далее...

Сегодня цены кусаются: за сутки стоимость электроэнергии выросла на более чем 50 процентов

Цена на электроэнергию на бирже в ценовой зоне Nord Pool Estonia в понедельник выросла по сравнению с воскресеньем на 54,9 процента, до 144,80 евро. Читать далее...

Интервью 〉 Премьер-министр Каллас: в случае серьезных кризисов принимать решения должен премьер-министр