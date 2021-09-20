Картина дня: стрельба в Перми, пьяный дрифтер и продление Мустакиви-теэ

Водолаз: иду к «Эстонии» ради родственников погибших

Вышедшее из голландского порта Эмсхафен исследовательское судно с экспедицией под руководством Маргуса Курма на борту три часа простояло в пробке в Кильском канале. Когда судно в итоге смогло двинуться и начало шлюзование, запечатлеть этот момент вышел немецкий водолаз Мориц Шайблер. Читать далее...

Рано утром позвонил министр и сказал, что «Эстония» утонула

Несмотря на то, что Григорий Левченко уже давно покинул ряды Полиции безопасности и многие годы проработал в частном бизнесе, у старого оперативного работника сохранилось определенное недоверие при общении. Читать далее...

В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете: восемь погибли, 28 пострадали

Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи. Читать далее...

Студия Postimees: как компенсировать жителям Таллинна последствия зеленого поворота?

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.

В дискуссии примут участие бывший министр финансов, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Свен Сестер и член правления Партии зеленых Олев-Андрес Тинн. Смотрите интервью в записи!

Христо Грозев: «У меня есть телохранители, но они бы мне не помогли»

Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда. Читать далее...

Продление Мустакиви-теэ вызывает бурные споры еще до начала строительства

Дискуссия по оценке воздействия на окружающую среду продления дороги Мустакиви-теэ, которая состоялась в холле Ляэнемереской гимназии в четверг вечером и продлилась рекордные четыре часа, завершилась ничем, так как организаторам не удалось убедить жителей Пирита в необходимости строительства новой магистрали. Читать далее...

«Эстонский след» в кремлевских коридорах

В соседнем, к востоку от Нарвы, государстве только что закончились выборы. Всерьез анализировать их итоги, пока тело еще не остыло, было бы неэтично. Да и не даст это сейчас желаемых (не путать с желательными) корректных результатов. Должно пройти какое-то время. Хотя некоторые соображения из разряда навеянных Бахом неизбежно возникают. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 366 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366. Читать далее...