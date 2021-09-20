Картина дня: стрельба в Перми, пьяный дрифтер и продление Мустакиви-теэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 17 сентября.
Вышедшее из голландского порта Эмсхафен исследовательское судно с экспедицией под руководством Маргуса Курма на борту три часа простояло в пробке в Кильском канале. Когда судно в итоге смогло двинуться и начало шлюзование, запечатлеть этот момент вышел немецкий водолаз Мориц Шайблер. Читать далее...
Несмотря на то, что Григорий Левченко уже давно покинул ряды Полиции безопасности и многие годы проработал в частном бизнесе, у старого оперативного работника сохранилось определенное недоверие при общении. Читать далее...
Выстрелы раздаются на территории Пермского университета, есть погибшие, сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи. Читать далее...
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты от «Отечества» и Партии зеленых.
В дискуссии примут участие бывший министр финансов, депутат Рийгикогу от партии «Отечество» (Isamaa) Свен Сестер и член правления Партии зеленых Олев-Андрес Тинн. Смотрите интервью в записи!
Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда. Читать далее...
Дискуссия по оценке воздействия на окружающую среду продления дороги Мустакиви-теэ, которая состоялась в холле Ляэнемереской гимназии в четверг вечером и продлилась рекордные четыре часа, завершилась ничем, так как организаторам не удалось убедить жителей Пирита в необходимости строительства новой магистрали. Читать далее...
В соседнем, к востоку от Нарвы, государстве только что закончились выборы. Всерьез анализировать их итоги, пока тело еще не остыло, было бы неэтично. Да и не даст это сейчас желаемых (не путать с желательными) корректных результатов. Должно пройти какое-то время. Хотя некоторые соображения из разряда навеянных Бахом неизбежно возникают. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4418 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 366. Читать далее...
Выборы в России только закончились, и еще не все западные СМИ успели осмыслить их результаты во всех нюансах. В целом, однако, все с самого начала понимали, кто победит; многие начали делиться этим знанием с читателями, как только началось трехдневное голосование. Читать далее...
По словам Юкки Руусунена, генерального директора финской сетевой компании Fingrid, в приближающиеся зимние месяцы нам стоит быть готовыми к еще более высоким ценам на электроэнергию. Читать далее...
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, важно поддерживать образовательные учреждения с эстонским языком обучения, где учатся и дети с другими родными языками. Число таких учеников с каждым годом растет. Читать далее...
Цена на электроэнергию на бирже в ценовой зоне Nord Pool Estonia в понедельник выросла по сравнению с воскресеньем на 54,9 процента, до 144,80 евро. Читать далее...
Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас 17 сентября встретилась в Падизе с представителями Совета сотрудничества Ляэне-Харью и дала короткое интервью Postimees. Были затронуты актуальные вопросы из текущей рабочей повестки премьер-министра, изменения в подготовке госбюджета и организации взаимодействия между госорганами. Читать далее...
На всемирный день уборки, проходивший в минувшую субботу зарегистрировались более 160 детских садов. В этом году их было на 80 больше, чем в прошлом. Свой вклад в то, чтобы сделать мир чище, внесли среди прочих и самые маленькие члены общества, в возрасте от полутора до семи лет. Читать далее...
Из-за повышения цен эстонские потребители уже заплатили за электроэнергию на четверть миллиарда евро больше; цена квот на выбросы CO2 как одного из основных компонентов роста цен на электроэнергию непредсказуема; а с прекращением добычи сланца потребителям придется заплатить миллиарды евро - все это напоминает сценарий фильма ужасов. Читать далее...
Суд постановил на шесть дней арестовать 21-летнего водителя, который в пригороде Тарту гнал со скоростью 220 км/ч, и лишить его водительских прав. Читать далее...
На социальной платформе Reddit идет обсуждение работ по асфальтированию в эстонской столице. Поспешный предвыборный ремонт дорог оставляет желать лучшего в сознании интернет-пользователей. Читать далее...
Поезд Elron, который отправился из Тарту в Таллинн в воскресенье днем, был настолько переполнен, что многим пассажирам не хватило мест, и им пришлось ехать стоя. Читать далее...