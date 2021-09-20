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Суд в Бресте приговорил россиянку Ирину Викхольм к полутора годам колонии за твит, в котором обвинение усмотрело клевету на президента Беларуси, сообщает правозащитный центр "Весна".

Как уточняют правозащитники, россиянка была признана виновной по ч. 2 ст. 367 УК Беларуси (клевета на президента Республики Беларусь). Ирина Викхольм свою вину не признала.

"На суде женщина заявляла, что уголовное дело в отношении нее явно имеет политический мотив", - говорится в сообщении в телеграм-канале белорусского правозащитного центра “Весна”.

О задержании Викхольм в Беларуси стало известно в начале сентября. Тогда в Генпрокуратуре этой страны сообщили, что в суд направлено уголовное дело в отношении 58-летней иностранной гражданки В., которой инкриминировано распространение “заведомо ложных измышлений, позорящих президента Белоруссии, соединенных с обвинением его в тяжком преступлении”.

"Желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию. В ней содержались фотоизображение президента Республики Беларусь и клеветнические сведения о совершении им "акта терроризма и авиапиратства", - уточнили в ведомстве.

При этом имя россиянки в ведомстве не назвали. Правозащитники тогда предположили, что речь идет, вероятно, о Викхольм.

Судя по заявлению генпрокуратуры Беларуси, речь шла о твите Ирины Викхольм от 23 мая, в котором была содержится ссылка на ее собственную публикацию в "Живом журнале".

Сама публикация представляет собой перепечатку сообщения Би-би-си о задержании в Минске оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. В частности, там приведена цитата заявления МИД Греции, который назвал принудительную посадку вылетевшего из Афин самолета Ryanair актом “государственного авиапиратства”.

Далее в публикации россиянки приводятся ссылки на публикации СМИ о задержании Романа Протасевича. У твита Викхольм - восемь “лайков” и четыре ретвита.

Сейчас у Ирины Викхольм в "Твиттере" 72 подписчика, последний пост - от 25 мая, он также посвящен задержанию Романа Протасевича. Большая часть публикаций Викхольм в "Твиттере" - ретвиты публикаций в СМИ и высказываний оппозиционных блогеров.

Судя по имеющимся у правозащитникам данным, россиянка была задержана еще в конце мая и с того времени находилась в одном из минских СИЗО. Позже ее перевели в изолятор в Бресте.

Что конкретно происходило с Ириной с конца мая, неизвестно.

Как уточняют правозащитники, у женщины, скорее всего, нет близких родственников, а о ее задержании прокуратура Беларуси сообщила в российской стороне только 1 сентября.

В начале сентября в российском посольстве в Минске заявили, что россиянке оказана консульская поддержка, с ней встретились сотрудники генконсульства страны в Бресте. Как отметили в посольстве России, сама Ирина Викхольм о встрече с представителями российской дипмисии не просила.