Pfizer объявила об эффективности и безопасности вакцины для детей от 5 до 11 лет

Согласно опубликованным результатам исследований, вакцина против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech безопасна и вызывает хорошую иммунную реакцию у детей этого возраста.

В Pfizer заявили, что в ближайшее время подадут в FDA просьбу об утверждении вакцины для детей 5-11 лет.

Представители компании заявили, что во время испытаний вакцины не было выявлено ни одного случая миокардита.