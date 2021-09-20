Рейнсалу - о ценах на электричество: это сценарий идеального фильма ужасов
Из-за повышения цен эстонские потребители уже заплатили за электроэнергию на четверть миллиарда евро больше; цена квот на выбросы CO2 как одного из основных компонентов роста цен на электроэнергию непредсказуема; а с прекращением добычи сланца потребителям придется заплатить миллиарды евро - все это напоминает сценарий фильма ужасов, сказал Урмас Рейнсалу на заседании спецкомиссии по контролю за бюджетом, где обсуждалось влияние роста цен на квоты на выбросы CO2 на государственный бюджет и общество. Об этом пишет Postimees.