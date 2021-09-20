Рейнсалу - о ценах на электричество: это сценарий идеального фильма ужасов

По словам председателя правления Eesti Energia Хандо Суттера, частные и коммерческие потребители Эстонии уже заплатили в этом году на 250 миллионов евро больше из-за повышения цен, а к концу года эта сумма еще больше увеличится.

Доля квот на CO2 в сегодняшней цене мегаватта электроэнергии составляет около 60 евро, но даже если ее вычесть, цена будет очень высокой, сказал генеральный директор Департамента конкуренции Мярт Отс.

«Мы достигли периода высоких цен на энергоносители, если до сих пор цена составляла в среднем 45 евро за мегаватт в час, то в будущем цена будет вдвое выше, около 100 евро», - отметил Отс.

Перестанем выплачивать дотации?

В качестве одного из способов уменьшить влияние цен на электроэнергию на кошельки потребителей Отс предложил прекратить выплату дотаций производителям возобновляемой энергии.

«Субсидии на возобновляемые источники энергии выплачиваются на основе схемы государственной помощи, и ее принцип запрещает чрезмерную компенсацию, - пояснил Отс. - Если высокая цена на электроэнергию сохранится, необходимо проверить, являются ли субсидии уместными, и рассмотреть возможность их сокращения или прекращения их выплаты».

По словам Отса, расчеты по выплате субсидий производились исходя из цены 45-50 евро, но сегодня цена на электроэнергию выше в два раза и даже больше.

«В период высоких цен можно инвестировать в возобновляемые источники энергии без каких-либо субсидий», - сказал Отс.

По словам Хандо Суттера, такой шаг стал бы очень плохим сигналом для инвесторов. «У них есть оправданныеожидания, и мы должны учитывать, что более старые проекты в области возобновляемых источников энергии имеют более низкую производительность и очень длительный период окупаемости. Отмена субсидий стала бы очень негативным сигналом для инвесторов», - подчеркнул Суттер.

Миллиарды евро национального богатства останутся непроизведенными

По словам председателя правления Viru Keemia Grupp Ахти Асманна, рост цен на квоты на выбросы CO2 означает для их компании налоговое обязательство, которое за полгода увеличилось вдвое. Это повышение цен может ускорить ухудшение конкурентоспособности сланцевой электроэнергии и исключить ее из конкуренции к 2030 году. Это, в свою очередь, означает, что в 2030-2040 годах в Эстонии не будет произведено национального богатства на 4,5 миллиарда евро, объяснил Асманн.

«Все прогнозы зависят от политических решений, и в настоящее время мы прогнозируем будущие решения Европейской комиссии, но вместо этого Эстония должна быть очень активной в разработке этой политики», - сказал Асманн.