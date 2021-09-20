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  • Машина с пьяным 17-летним дрифтером опрокинулась на крышу: водитель тяжело пострадал

Фото ⟩ Машина с пьяным 17-летним дрифтером опрокинулась на крышу: водитель тяжело пострадал

В результате аварии машина приземлилась на крышу. ФОТО: Politsei

В воскресенье в 01.45 в Пыльвамаа произошло дорожно-транспортное происшествие, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Авария произошла в деревне Локо волости Пыльва, на первом километре Кунниору-теэ. 17-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением Opel Vectra и вылетел в кювет.

«По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением при дрифте», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

По ее словам, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он вылетел из машины и попал под катившуюся машину, что нанесло ему серьезные травмы. «Пассажир автомобиля, 17-летний мужчина, был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. Оба употребили алкоголь», - добавила пресс-секретарь.

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