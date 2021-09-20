Полиция поймала водителя, гнавшего со скоростью почти 220 км/ч
Суд постановил на шесть дней арестовать 21-летнего водителя, который в пригороде Тарту гнал со скоростью 220 км/ч, и лишить его водительских прав.
Суд постановил на шесть дней арестовать 21-летнего водителя, который в пригороде Тарту гнал со скоростью 220 км/ч, и лишить его водительских прав.
Поздно вечером в воскресенье в пригороде Тарту на четырехполосном участке Выруского шоссе полицейские заметили BMW, гнавший со скоростью 219 км/ч. Таким образом, мужчина превысил разрешенную скорость движения не менее чем на 112 км/ч. За рулем сидел 21-летний мужчина, а на боковом сиденье - друг, которые хотели проверить, какую скорость может развить машина. Молодого человека задержали и доставили на ночь в Тартускую тюрьму, где он остался ждать судебного заседания.
Молодой человек, прибывший сегодня в зал суда прямо из тюрьмы, сдерживая слезы, раскаивался в своем смертельно опасном поведении за рулем. Ввиду его искреннего сожаления и того факта, что у него не было действующих наказаний, суд заключил его под стражу на шесть дней и лишил водительских прав на шесть месяцев.
Старший инспектор Тартуского отделения полиции Тайво Рози сказал, что, несмотря на свой юный возраст, молодой человек понимал последствия опасного вождения. «Праздными гонками можно подвергнуть опасности других участников дорожного движения, но существует еще большая вероятность того, что глупая мгновенная эмоция приведет к тяжелой аварии, в результате которой находящиеся в машине молодые люди сами лишатся жизни», - отметил полицейский. «Помимо учебы, молодой человек теперь должен взять на себя ответственность за свой поступок и тщательно подумать в тюрьме о манере вождения», - добавил он.