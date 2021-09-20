Полиция поймала водителя, гнавшего со скоростью почти 220 км/ч

Поздно вечером в воскресенье в пригороде Тарту на четырехполосном участке Выруского шоссе полицейские заметили BMW, гнавший со скоростью 219 км/ч. Таким образом, мужчина превысил разрешенную скорость движения не менее чем на 112 км/ч. За рулем сидел 21-летний мужчина, а на боковом сиденье - друг, которые хотели проверить, какую скорость может развить машина. Молодого человека задержали и доставили на ночь в Тартускую тюрьму, где он остался ждать судебного заседания.

Молодой человек, прибывший сегодня в зал суда прямо из тюрьмы, сдерживая слезы, раскаивался в своем смертельно опасном поведении за рулем. Ввиду его искреннего сожаления и того факта, что у него не было действующих наказаний, суд заключил его под стражу на шесть дней и лишил водительских прав на шесть месяцев.