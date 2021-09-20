Переполненный поезд Elron вызвал беспокойство у пассажиров

В ситуации, когда Южная Эстония по сравнению с другими регионами страны является рассадником коронавируса, несколько пассажиров, обратившихся к Postimees, задались вопросом: что мешало фирме Elron, оператору железнодорожной линии, вывести на маршрут в выходные дни более длинный состав и тем самым поспособствовать лучшей рассредоточенности пассажиров поезда.

Нужно ли надевать маску в общественном транспорте? В общественном транспорте, в том числе в поезде и на пароме, необходимо носить маску или прикрывать нос и рот. Обязанность носить маску не распространяется на детей в возрасте до 12 лет или людей, для которых нецелесообразно носить защитную маску по состоянию здоровья или другим важным причинам. Источник: kriis.ee

Профессор медицинской микробиологии и вирусологии Тартуского университета и глава научного совета при правительственной комиссии Ирья Лутсар отметила, что ситуациях, аналогичных воскресной, остается полагаться на разумное поведение пассажиров.

«Я надеюсь, что в этом переполненном поезде у всех были маски, - сказала она. - Конечно, со стороны Elron было бы очень хорошо запускать более длинные поезда в часы пик по субботам и воскресеньям, потому что тогда люди будут сидеть более рассеянно, но это зависит от них и от их возможностей».

Лутсар отметила, что в настоящее время наблюдается крупная вспышка вируса, в основном на юге Эстонии. "Все зависит от того, как активно его сейчас отсюда развезли по стране. Между Таллинном и Тарту довольно интенсивное движение. Город Тарту - не самое пострадавшее место, это скорее касается уездов Южной Эстонии", - сказала профессор.

При этом Ирья Лутсар заявила, что не хочет давать людям рекомендации начать пользоваться личным транспортным средством вместо общественного. «Люди могут и сами соблюдать дистанцию - все знают, в какое время поезда полны, а в какое меньше. Как правило, дневные поезда не так загружены. В основном вечером по воскресеньям ездят молодые люди и студенты», - сказала она.