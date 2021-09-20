Полиция ищет 16-летнего Яна-Эрика, пропавшего в Таллинне

Молодой человек уехал из учебного центра Тапа в Таллинн и должен был вернуться 27 августа, но до сих пор не вернулся.

Его мобильный телефон выключен, но он иногда звонил с разных номеров в школу и обещал вернуться. Последний раз он общался с матерью 14 сентябpя и обещал вернуться в школу 18 сентября, но до сих пор этого не сделал. Полицейские общались с родителями молодого человека и проверили информацию о местах, где он мог находиться.