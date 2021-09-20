США разрешат въезд в страну вакцинированным гражданам Евросоюза

Путешественники из Великобритании и стран Евросоюза, прошедшие вакцинацию от COVID-19, с ноября смогут посещать США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В свою очередь издание USA Today сообщает, что людям, желающим посетить США, нужно будет также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней до отбытия. По прибытии путешественникам не нужно будет проходить карантин.

По словам одного из источников, знакомых с планами администрации США, ослабление ограничений является частью разрабатываемой Вашингтоном более комплексной политики, которая охватит все международные поездки в США. Эта политика, как ожидается, заменит ныне действующие американскую систему запретов и ограничений в этой сфере.