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США разрешат въезд в страну вакцинированным гражданам Евросоюза

NEW YORK, NY - MAY 12: The Statue of Liberty is seen on May 12, 2015 in New York City. . Ellis Island is hosting newiImmigration exhibittitled, "The Journey: New Eras of Immigration," looks at immigration to the U.S. from 1954 to the present. Andrew Burton/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == ФОТО: Andrew Burton/AFP

США снимают ограничения на въезд в страну для граждан ЕС, вакцинированных от коронавируса. Запрет на поездки действует с марта 2020 года.

Путешественники из Великобритании и стран Евросоюза, прошедшие вакцинацию от COVID-19, с ноября смогут посещать США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В свою очередь издание USA Today сообщает, что людям, желающим посетить США, нужно будет также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней до отбытия. По прибытии путешественникам не нужно будет проходить карантин.

По словам одного из источников, знакомых с планами администрации США, ослабление ограничений является частью разрабатываемой Вашингтоном более комплексной политики, которая охватит все международные поездки в США. Эта политика, как ожидается, заменит ныне действующие американскую систему запретов и ограничений в этой сфере.

Financial Times напоминает, что в соответствии с нынешней политикой только граждане США, их близкие родственники, а также обладатели грин-карт и люди, подпадающие под исключения в связи национальными интересами, могут въезжать в США в том случае, если за последние 14 дней они были в Великобритании или ЕС.

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