США разрешат въезд в страну вакцинированным гражданам Евросоюза
США снимают ограничения на въезд в страну для граждан ЕС, вакцинированных от коронавируса. Запрет на поездки действует с марта 2020 года.
США снимают ограничения на въезд в страну для граждан ЕС, вакцинированных от коронавируса. Запрет на поездки действует с марта 2020 года.
Путешественники из Великобритании и стран Евросоюза, прошедшие вакцинацию от COVID-19, с ноября смогут посещать США, сообщает издание Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
В свою очередь издание USA Today сообщает, что людям, желающим посетить США, нужно будет также предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного в течение трех дней до отбытия. По прибытии путешественникам не нужно будет проходить карантин.
По словам одного из источников, знакомых с планами администрации США, ослабление ограничений является частью разрабатываемой Вашингтоном более комплексной политики, которая охватит все международные поездки в США. Эта политика, как ожидается, заменит ныне действующие американскую систему запретов и ограничений в этой сфере.
Financial Times напоминает, что в соответствии с нынешней политикой только граждане США, их близкие родственники, а также обладатели грин-карт и люди, подпадающие под исключения в связи национальными интересами, могут въезжать в США в том случае, если за последние 14 дней они были в Великобритании или ЕС.