Сложная ситуация ⟩ Рийгикогу не смог с первого раза утвердить повестку дня на неделю

Повестка не была утверждена после того, как оппозиция обратила внимание на возможные противоречия с законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу. После объявленного спикером Юри Ратасом перерыва повестка дня была изменена и принята при повторном голосовании.

Перед голосованием по утверждению повестки дня депутат от партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер обратил внимание на то, что по трем законопроектам комиссии Рийгикогу внесли поправки в законопроект после второго чтения, что не разрешается Законом о регламенте и порядке работы Рийгикогу, сообщил портал новостей вещания.

Упомянутые Сеэдером три законопроекта - это законопроект о внесении поправок в закон о коллективных переговорах и в другие законы, законопроект о внесении поправок в закон об электронных коммуникациях, строительный кодекс и законопроект об изменении закона государственных пошлинах (так называемый законопроект Huawei), а также законопроект о национальных культурных объектах.

Из трех законопроектов на повестке дня на этой неделе стоит законопроект о внесении изменений в закон об электронных коммуникациях, строительный кодекс и закон о государственных пошлинах

Сеэдер хотел узнать у спикера Рийгикогу Юри Ратаса, на какие правовые нормы опирались при внесении изменений.

Социал-демократ Евгений Осиновский отметил, что такие законопроекты, по которым комиссии хотели бы внести изменения после второго чтения, есть еще. Осиновский назвал это очень опасным прецедентом.

Осиновский отметил, что закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу не предусматривает предметного обсуждения законопроекта в большом зале в третьем чтении, поскольку предполагается, что законопроект не изменится до третьего чтения.

В возникшем споре один вопрос заключался в том, носили ли поправки, внесенные после второго чтения, технический характер, что было допустимо, или существенный характер.

Все присутствовавшие от трех оппозиционных партий депутаты, за исключением Марта Хельме (EKRE), проголосовали против принятия повестки дня.

После неудачного утверждения повестки дня спикер Рийгикогу Юри Ратас объявил перерыв сначала на полчаса, а затем продлил его до полутора часов.

"Мы столкнулись с довольно сложной ситуацией, о которой, наверное, никто не может вспомнить, чтобы это было в практике Рийгикогу", - сказал Ратас, увеличивая перерыв.

После перерыва Ратас объявил, что после консультации с советом старейшин и комиссии по социальным вопросам было решено снять с повестки дня законопроекта: 361 - законопроект об изменении трудового договора и 301 - законопроект о внесении поправок в закон об электронных коммуникациях, строительный кодекс и законопроект об изменении закона государственных пошлинах, голосование по которым должно было состояться в среду. Планировалось третье чтение обоих проектов.