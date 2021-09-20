Латвия получила долгожданную вакцину Janssen. Люди выстраивались в очередь

Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

«У нас почти месяц не было доставок, и все вакцины Janssen, которые были у нас на складах, конечно, иссякли. И на прошлой неделе мы получили первую поставку – это 7 тысяч доз. На прошлой неделе все эти дозы были распределены на выездные вакцинации, на вакцинации на дом, в больницы. И вот уже завтра мы ждем поставку почти 20 000 доз. Она поступит повсюду – в большие центры вакцинации, в магазинах, на выездных вакцинациях, в практиках семейных врачей, а также в лечебных заведениях, где проводится вакцинация», — сказала представитель Бюро вакцинации.

По словам Инги Васильевой, данные о вакцинированных растут, демонстрируя потребность населения в однофазном препарате. В некоторым местах жители даже выстраивались в очередь.