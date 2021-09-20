Латвия получила долгожданную вакцину Janssen. Люди выстраивались в очередь
Спустя месяц в Латвию возобновились поставки однофазной вакцины Janssen производителя Johnson&Johnson, в связи с чем увеличились темпы вакцинации населения, пишет Mixnews.lv.
Спустя месяц в Латвию возобновились поставки однофазной вакцины Janssen производителя Johnson&Johnson, в связи с чем увеличились темпы вакцинации населения, пишет Mixnews.lv.
Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.
«У нас почти месяц не было доставок, и все вакцины Janssen, которые были у нас на складах, конечно, иссякли. И на прошлой неделе мы получили первую поставку – это 7 тысяч доз. На прошлой неделе все эти дозы были распределены на выездные вакцинации, на вакцинации на дом, в больницы. И вот уже завтра мы ждем поставку почти 20 000 доз. Она поступит повсюду – в большие центры вакцинации, в магазинах, на выездных вакцинациях, в практиках семейных врачей, а также в лечебных заведениях, где проводится вакцинация», — сказала представитель Бюро вакцинации.
По словам Инги Васильевой, данные о вакцинированных растут, демонстрируя потребность населения в однофазном препарате. В некоторым местах жители даже выстраивались в очередь.
«Мы видим по цифрам прошлой недели, когда Janssen появился в обороте. Цифры вакцинации стали расти, например, в пятницу, давно не было такой цифры, когда за один день привились 6500 человек, а в субботу нам удалось объехать те населенные пункты, где местным жителям далеко добираться до вакцинационных пунктов, медучреждений и до семейных врачей. Мы были в Седе, в Айзкраукле, опять-таки были в местах, где очень ждали Янсон – в Лиепае, Даугавпилсе, Ливаны, и в принципе везде показатели выездной вакцинации в субботу были очень высокими — достигли 200 вакцинационных фактов за одну выездную вакцинацию. Люди выстраивались в очередь, чтобы дождаться Janssen», — сказала Инга Васильева.