Райк – Стальнухину: Нарва на периферии по вине местных центристов

Постоянно ведутся разговоры о том, стоит ли давать денег Нарве – унылому и отсталому региону. С этим приходится бороться.

Катри Райк: – Неверно!

Михаил Стальнухин: – Поясню, чтобы Катри поняла…

Катри Райк: – Я же не дурочка!

Михаил Стальнухин: – В 2011 году фирма Narva Gate, которой сейчас принадлежит Кренгольмский остров, впервые выступила с предложением перевести Академию внутренних дел в Нарву. Я постоянно пытался протолкнуть эту идею через правительство Эстонии. И однажды на дебатах, куда меня не планировалось приглашать, Катри, которая тогда была ректором этой академии, горячо отстаивала право ничего никуда не переводить.

Директор одного из колледжей академии даже сказал, что в Нарве надо тюрьму построить, а не переводить туда учебные заведения.

Катри Райк: – Я до сих пор уверена, что невозможно целый вуз просто взять и перевезти в Нарву на расстояние 210 км. У нас и так есть в Нарве один из филиалов Академии внутренних дел.

И мне непонятно, почему в программе правительства Эстонии, куда входят и центристы, до сих пор нет пункта о строительстве в Нарве новой больницы.

Что касается образования, то напомню, что именно при центристах в Нарве была закрыта треть детских садов и несколько школ.

Михаил Стальнухин: – Центристы здесь ни при чем. Во всем виновата общеэкономическая ситуация и снижение рождаемости. Сейчас в Нарве осталось 18 детских садов, которые полностью покрывают все потребности города.

На данный момент в Эстонии учится меньше детей, чем в 1948 году. Это общая беда для всей страны.

– Катри, как бы вы поступили с русскими садами и школами в Нарве?

Катри Райк: – Я бы дала бы возможность родителям выбирать между образованием на эстонском, языковым погружением и русскими садами и школами.

Уровень образования во всех трех случаях – вопрос первостепенной важности.

Очень надеюсь, что сейчас все же начнется строительство двух госгимназий (в одной образование будет вестись на эстонском, в другой – по системе 60х40).

Планируется также строительство нового детсада. За счет европейских средств уже идет строительство двух основных школ. Это большие изменения, которые требуют стабильности власти и ежедневного сотрудничества с Минобразования.

Михаил Стальнухин: – Я пролил много пота, чтобы договор был перезаключен в пользу двух гимназий. Майлис Репс мне в этом помогала.

– Какие две главные проблемы, на ваш взгляд, нужно решить в городе?

Михаил Стальнухин: – Первая и главная – зарплаты муниципальных служащих.

– Как за четыре года можно поднять зарплаты муниципальных работников на 30 процентов?

Михаил Стальнухин: – Это возможно! Речь идет о работниках детских садов, спортшкол, социальной сферы. На это понадобится 400-600 000 евро в год.

Катри Райк: – Это ложь!

Михаил Стальнухин: – Согласно одному из прогнозов, часть работников детских садов будет переведена на государственные зарплаты. Плюс экономический рост.

Катри Райк: – Госзарплаты не входят в компетенцию города. Что касается горбюджета, то это непосильная задача. Если даже не брать в расчет зарплаты медсестер, врачей, учителей, а повысить только зарплаты сотрудникам горуправы, то расходы увеличатся на 1 миллион евро. Это равносильно закрытию четырех детских садов.

Более того, в вашей программе четко написано, что надо создать условия для повышения зарплат, а не повысить их. Это просто демагогия!

Михаил Стальнухин: – Катри заводит рака за камень. Она говорит о 30% как об одномоментном повышении. Я говорю о перспективе на четыре года, то есть повышение составит 6-7% в год. И речь будет идти не о всех категориях.

Мэру и вице-мэрам мы не собираемся повышать зарплаты.

Подробнее – в повторе!

Студия Postimees: Нарве пора догонять Эстонию? ФОТО: Mihkel Maripuu