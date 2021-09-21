Райк – Стальнухину: Нарва на периферии по вине местных центристов
- Стальнухин: Нарва в 90-е была обречена на вымирание
- Райк: Нарва войдет в пятерку лучших городов Эстонии
- Стальнухин: благодаря нам Нарва в крепких середняках
- Райк: из-за коррупции город движется вперед мелкими шажками
Кандидаты на пост мэра Нарвы, бывший градоначальник Катри Райк («Список Катри Райк») и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин горячо поспорили в предвыборной студии Rus.Postimees о будущем Нарвы и нарвитян.