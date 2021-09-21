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  • Стальнухин и Райк горячо поспорили о развитии Нарвы, зарплате мэра и русской школе
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Стальнухин и Райк горячо поспорили о развитии Нарвы, зарплате мэра и русской школе

  • Стальнухин: Нарва в 90-е была обречена на вымирание
  • Райк: Нарва войдет в пятерку лучших городов Эстонии
  • Стальнухин: благодаря нам Нарва в крепких середняках
  • Райк: Нарва на периферии по вине местных центристов

Кандидаты на пост мэра Нарвы, бывший градоначальник Катри Райк («Список Катри Райк») и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин горячо поспорили в предвыборной студии Rus.Postimees о будущем Нарвы и нарвитян. 

Смотрите дискуссию в повторе!

Выдержки из беседы:

– «Список Катри Райк» выходит на выборы под лозунгом «Нарве пора догонять Эстонию!». Это правда или миф, что Нарва по-прежнему на периферии экономики?

Катри Райк: – Действительно, Нарва с точки зрения экономики и городской среды – это периферия. К сожалению, мне придется сказать, кто в этом виноват: местные центристы. Они правили городом 20 лет.

Нарва прекрасно расположена, у города большое будущее. Уверена, что под нашим руководством Нарва войдет в пятерку лучших, самых благополучных городов Эстонии.

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Михаил Стальнухин: – Это взгляд человека, который не жил в Нарве в 90-е годы и понятия не имеет о том, через какие сложности мы прошли, чтобы в городе появились промзоны, парки и порядка 80 различных предприятий. Мы сумели привлечь сюда инвесторов.

Нарва в 90-е была обречена на вымирание. Об этом откровенно говорил тогдашний министр внутренних дел. Мы не просто сохранили Нарву, но и привели ее в порядок.

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Мы очистили город от развалин, задали тон жизни. При центристах с 2002-го по 2011 годы развитие было просто потрясающим. Нарва сейчас в крепких середняках!

Нужно ли ей кого-то догонять? Ну, попробуйте догнать Тарту или Таллинн с их финансовыми возможностями и политической поддержкой.

– Катри, вас упрекнули в том, что вы понятия не имеете, черезо что прошла Нарва в 90-е годы…

Катри Райк: – Я живу в Нарве уже 22 года. Именно в это время в городе безраздельно правили центристы. Хватит говорить о 90-х! Это уже далекое прошлое.

По сравнению с 90-ми Таллинн, Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере и другие города сделали огромный шаг вперед в своем развитии. Нарва движется вперед мелкими шажками.

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Почему? Из-за коррупции. Вы, Михаил, были политическим адвокатом многих нарвских коррупционеров. Этому пора положить конец. Только так появится возможность для развития Нарвы.

Михаил Стальнухин: – Постоянные разговоры о коррупции – это одна из возможностей не давать Нарве того, что ей положено. Это палочка-выручалочка для тех, кто пытается Нарву постоянно зажать. Катри просто не в курсе, чем кончились суды над так называемыми коррупционерами.

– Всех оправдали?

Михаил Стальнухин: – Не всех, но по сравнению с другими самоуправлениями мы не выглядим чем-то выдающимся в этом плане.

Коррупция есть везде! Мы живем при капитализме. Хочешь не хочешь, а коррупция – это принадлежность или корпоративность.

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Катри Райк: – Не могу с этим согласиться! Моисеев, Воронов, Овсянников – это люди, реально сидевшие в тюрьме. А нам тем временем рассказывают о русофобах в правительстве Эстонии и в Нарве, которые ненавидят наш город. Нет таких людей!

Михаил Стальнухин: – Как это нет? Мы с тобой сидели в одном зале, где постоянно ведутся переговоры о переводе системы образования на эстонский язык обучения. Причем этим людям безразлично, получат ли нарвские школьники образование или нет. Они понятия не имеют, как осуществить переход.

Постоянно ведутся разговоры о том, стоит ли давать денег Нарве – унылому и отсталому региону. С этим приходится бороться.

Катри Райк: – Неверно!

Михаил Стальнухин: – Поясню, чтобы Катри поняла…

Катри Райк: – Я же не дурочка!

Михаил Стальнухин: – В 2011 году фирма Narva Gate, которой сейчас принадлежит Кренгольмский остров, впервые выступила с предложением перевести Академию внутренних дел в Нарву. Я постоянно пытался протолкнуть эту идею через правительство Эстонии. И однажды на дебатах, куда меня не планировалось приглашать, Катри, которая тогда была ректором этой академии, горячо отстаивала право ничего никуда не переводить.

Директор одного из колледжей академии даже сказал, что в Нарве надо тюрьму построить, а не переводить туда учебные заведения.

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Катри Райк: – Я до сих пор уверена, что невозможно целый вуз просто взять и перевезти в Нарву на расстояние 210 км. У нас и так есть в Нарве один из филиалов Академии внутренних дел.

И мне непонятно, почему в программе правительства Эстонии, куда входят и центристы, до сих пор нет пункта о строительстве в Нарве новой больницы.

Что касается образования, то напомню, что именно при центристах в Нарве была закрыта треть детских садов и несколько школ.

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Михаил Стальнухин: – Центристы здесь ни при чем. Во всем виновата общеэкономическая ситуация и снижение рождаемости. Сейчас в Нарве осталось 18 детских садов, которые полностью покрывают все потребности города.

На данный момент в Эстонии учится меньше детей, чем в 1948 году. Это общая беда для всей страны.

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– Катри, как бы вы поступили с русскими садами и школами в Нарве?

Катри Райк: – Я бы дала бы возможность родителям выбирать между образованием на эстонском, языковым погружением и русскими садами и школами.

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Уровень образования во всех трех случаях – вопрос первостепенной важности.

Очень надеюсь, что сейчас все же начнется строительство двух госгимназий (в одной образование будет вестись на эстонском, в другой – по системе 60х40).

Планируется также строительство нового детсада. За счет европейских средств уже идет строительство двух основных школ. Это большие изменения, которые требуют стабильности власти и ежедневного сотрудничества с Минобразования.

Михаил Стальнухин: – Я пролил много пота, чтобы договор был перезаключен в пользу двух гимназий. Майлис Репс мне в этом помогала. 

– Какие две главные проблемы, на ваш взгляд, нужно решить в городе?

Михаил Стальнухин: – Первая и главная – зарплаты муниципальных служащих.

– Как за четыре  года можно поднять зарплаты муниципальных работников на 30 процентов?

Михаил Стальнухин: – Это возможно! Речь идет о работниках детских садов, спортшкол, социальной сферы. На это понадобится 400-600 000 евро в год.

Катри Райк: – Это ложь!

Михаил Стальнухин: – Согласно одному из прогнозов, часть работников детских садов будет переведена на государственные зарплаты. Плюс экономический рост.

Катри Райк: – Госзарплаты не входят в компетенцию города. Что касается горбюджета, то это непосильная задача. Если даже не брать в расчет зарплаты медсестер, врачей, учителей, а повысить только зарплаты сотрудникам горуправы, то расходы увеличатся на 1 миллион евро. Это равносильно закрытию четырех детских садов.

Более того, в вашей программе четко написано, что надо создать условия для повышения зарплат, а не повысить их. Это просто демагогия!

Михаил Стальнухин: – Катри заводит рака за камень. Она говорит о 30% как об одномоментном повышении. Я говорю о перспективе на четыре года, то есть повышение составит 6-7% в год. И речь будет идти не о всех категориях.

Мэру и вице-мэрам мы не собираемся повышать зарплаты.

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Катри Райк: – Михаил, вы действительно готовы занять пост мэра, если центристы победят? Или вам это не нужно? У вас ведь есть место в Рийгикогу, должность в парламентской комиссии. Вы согласны променять Таллинн на Нарву? Нарва ведь находится в Нарве…

Михаил Стальнухин: – Катри, к твоему сведению, я живу в Нарве, там же зарегистрирован и туда уходят мои налоги. У меня был долгий разговор на эту тему с Юри Ратасом и мы пришли к такому выводу: «Да, я буду готов занять пост мэра Нарвы!».

Катри Райк: – И не станете повышать зарплату мэру и вице-мэрам?

Михаил Стальнухин: – Ты заглядываешь в такие туманные дали…

– Так вы же утверждали пару минут назад, что мэру и вице-мэрам не собираетесь повышать зарплаты. Или вы уже сомневаетесь?

Михаил Стальнухин: – Зарплата мэра Нарвы уже недавно повышалась. Этого будет вполне достаточно. Тем более, что она превышает зарплату члена Рийгикогу.

Катри Райк: – Это не так.

Зарплата мэра Нарвы – 4000 брутто. На руки – 3200 евро.

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Михаил Стальнухин: – Депутат Рийгикогу получает около 3000 евро.

Катри Райк: – Нет же!

Рядовой депутат Рийгикогу получает около 4000 тысяч евро. Мы оба руководили в парламенте комиссиями и знаем, что у нас зарплата была на 1600 евро больше.

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Существенная разница! Разумеется, не в пользу мэра Нарвы.

Подробнее – в повторе!

Студия Postimees: Нарве пора догонять Эстонию? Одежда ведущей: Diana Arno ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Это правда или миф, что Нарва по-прежнему остается на периферии экономики? 
  • Как обеспечить экономический рост и новые рабочие места в Нарве?
  • Центристы обещают за 4 года поднять зарплаты муниципальных работников на 30 процентов. Реально ли это?
  • Готов ли Михаил Стальнухин занять пост мэра Нарвы? Или ему это не нужно?
  • Возможна ли совместная коалиция «Списка Катри Райк» и центристов после выборов?

Одежда ведущей: Diana Arno 

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