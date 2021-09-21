Стальнухин и Райк горячо поспорили о развитии Нарвы, зарплате мэра и русской школе

Смотрите дискуссию в повторе!

Выдержки из беседы:

– «Список Катри Райк» выходит на выборы под лозунгом «Нарве пора догонять Эстонию!». Это правда или миф, что Нарва по-прежнему на периферии экономики?

Катри Райк: – Действительно, Нарва с точки зрения экономики и городской среды – это периферия. К сожалению, мне придется сказать, кто в этом виноват: местные центристы. Они правили городом 20 лет.

Нарва прекрасно расположена, у города большое будущее. Уверена, что под нашим руководством Нарва войдет в пятерку лучших, самых благополучных городов Эстонии.

Михаил Стальнухин: – Это взгляд человека, который не жил в Нарве в 90-е годы и понятия не имеет о том, через какие сложности мы прошли, чтобы в городе появились промзоны, парки и порядка 80 различных предприятий. Мы сумели привлечь сюда инвесторов.

Нарва в 90-е была обречена на вымирание. Об этом откровенно говорил тогдашний министр внутренних дел. Мы не просто сохранили Нарву, но и привели ее в порядок.

Мы очистили город от развалин, задали тон жизни. При центристах с 2002-го по 2011 годы развитие было просто потрясающим. Нарва сейчас в крепких середняках!

Нужно ли ей кого-то догонять? Ну, попробуйте догнать Тарту или Таллинн с их финансовыми возможностями и политической поддержкой.

– Катри, вас упрекнули в том, что вы понятия не имеете, черезо что прошла Нарва в 90-е годы…

Катри Райк: – Я живу в Нарве уже 22 года. Именно в это время в городе безраздельно правили центристы. Хватит говорить о 90-х! Это уже далекое прошлое.

По сравнению с 90-ми Таллинн, Тарту, Пярну, Йыхви, Раквере и другие города сделали огромный шаг вперед в своем развитии. Нарва движется вперед мелкими шажками.

Почему? Из-за коррупции. Вы, Михаил, были политическим адвокатом многих нарвских коррупционеров. Этому пора положить конец. Только так появится возможность для развития Нарвы.

Михаил Стальнухин: – Постоянные разговоры о коррупции – это одна из возможностей не давать Нарве того, что ей положено. Это палочка-выручалочка для тех, кто пытается Нарву постоянно зажать. Катри просто не в курсе, чем кончились суды над так называемыми коррупционерами.

– Всех оправдали?

Михаил Стальнухин: – Не всех, но по сравнению с другими самоуправлениями мы не выглядим чем-то выдающимся в этом плане.

Коррупция есть везде! Мы живем при капитализме. Хочешь не хочешь, а коррупция – это принадлежность или корпоративность.

Катри Райк: – Не могу с этим согласиться! Моисеев, Воронов, Овсянников – это люди, реально сидевшие в тюрьме. А нам тем временем рассказывают о русофобах в правительстве Эстонии и в Нарве, которые ненавидят наш город. Нет таких людей!