Керсти Кальюлайд выступит с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе находится в США, где примет участие в ежегодной Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе находится в США, где примет участие в ежегодной Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Кальюлайд выступит на Генассамблее с речью и встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Она также примет участие во встрече высокого уровня в Совете Безопасности ООН и нескольких мероприятиях на полях Генассамблеи, пишет Rus.ERR.
Для Эстонии это мероприятие станет юбилейным - 17 сентября исполнилось 30 лет с принятия страны в члены ООН, а с 2020 года Эстония на два года стала непостоянным членом Совбеза.
Кальюлайд вернется в Эстонию вечером в пятницу.