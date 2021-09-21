Вт, 21.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Керсти Кальюлайд выступит с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Керсти Кальюлайд выступит с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Керсти Кальюлайд ФОТО: Tairo Lutter

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на этой неделе находится в США, где примет участие в ежегодной Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Кальюлайд выступит на Генассамблее с речью и встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Она также примет участие во встрече высокого уровня в Совете Безопасности ООН и нескольких мероприятиях на полях Генассамблеи, пишет Rus.ERR.

Для Эстонии это мероприятие станет юбилейным - 17 сентября исполнилось 30 лет с принятия страны в члены ООН, а с 2020 года Эстония на два года стала непостоянным членом Совбеза.

Кальюлайд вернется в Эстонию вечером в пятницу.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back