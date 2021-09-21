Керсти Кальюлайд выступит с речью на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Кальюлайд выступит на Генассамблее с речью и встретится с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. Она также примет участие во встрече высокого уровня в Совете Безопасности ООН и нескольких мероприятиях на полях Генассамблеи, пишет Rus.ERR .

Для Эстонии это мероприятие станет юбилейным - 17 сентября исполнилось 30 лет с принятия страны в члены ООН, а с 2020 года Эстония на два года стала непостоянным членом Совбеза.