Предприятия прогнозируют рост цен на товары и услуги из-за дорогого электричества
По словам работодателей, устойчивое повышение цен на электроэнергию начнет влиять на финансовые результаты предприятий и зарплаты работников.
По словам работодателей, устойчивое повышение цен на электроэнергию начнет влиять на финансовые результаты предприятий и зарплаты работников.
На многих предприятиях счета за электроэнергию выросли более чем в полтора раза и увеличенные расходы начнут сказываться на конечных потребителях продукции, пишет Rus.ERR.
Многие аналитики считают будущие цены на электроэнергию плохо прогнозируемыми. Если тарифы останутся высокими, то эффект этого ощутят все люди в виде подорожания товаров и услуг.
"Если цены на электричество надолго останутся на высоком уровне, то, разумеется, это повлияет на прибыли предприятий, возможности работодателей платить более высокую зарплату. И однажды какую-то [часть выросшей] цены электричества переложат и на конечных потребителей. Цены, услуги, товары подорожают. Есть и вполне реальный риск резкого скачка инфляции", - сказал исполнительный директор Центрального союза работодателей Арто Аас.