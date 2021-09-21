Предприятия прогнозируют рост цен на товары и услуги из-за дорогого электричества

На многих предприятиях счета за электроэнергию выросли более чем в полтора раза и увеличенные расходы начнут сказываться на конечных потребителях продукции, пишет Rus.ERR.

Многие аналитики считают будущие цены на электроэнергию плохо прогнозируемыми. Если тарифы останутся высокими, то эффект этого ощутят все люди в виде подорожания товаров и услуг.