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Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Чехии

Анетт Контавейт. ФОТО: MATTHEW STOCKMAN

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй круг теннисного категории WTA 500 в чешской Остраве с призовым фондом 565 530 долларов, пишет Rus.ERR.

Накануне вечером в первом раунде соревнований занимающая 30-е место в мировом рейтинге эстонка за полтора часа обыграла 37-ю ракетку мира, представительницу Румынии Сорану Кырстеа - 6:4, 6:4.

В следующем круге соперницей эстонской теннисистки станет 27-я ракетка мира, Паула Бодоса из Испании, которая в первом раунде была сильнее россиянки Варвары Грачевой - 6:2, 6:2.

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