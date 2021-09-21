Анетт Контавейт вышла во второй круг на турнире в Чехии

Накануне вечером в первом раунде соревнований занимающая 30-е место в мировом рейтинге эстонка за полтора часа обыграла 37-ю ракетку мира, представительницу Румынии Сорану Кырстеа - 6:4, 6:4.

В следующем круге соперницей эстонской теннисистки станет 27-я ракетка мира, Паула Бодоса из Испании, которая в первом раунде была сильнее россиянки Варвары Грачевой - 6:2, 6:2.