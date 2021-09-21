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  • Эстонские юные спортсмены привезли 16 медалей со Всемирных школьных спортивных игр

Эстонские юные спортсмены привезли 16 медалей со Всемирных школьных спортивных игр

Иллюстративное фото. ФОТО: Patrick Smith

Юные эстонские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирных школьных спортивных играх в Сербии, пишет Rus.ERR.

Семь медалей завоевали пловцы, пять наград достались легкоатлетам и четыре - борцам.

Самым успешным эстонским спортсменом на гимназиаде стал 15-летний Артем Альтеберг из Тарту, который занял первое место в комплексном плавании на дистанции 200 метров, серебро на 200 метрах брассом и бронзу на 50 метрах брассом.

Золото на 50 метрах брассом и серебро на стометровке тем же стилем завоевала 14-летняя Эгле Салу из Раквере.

В настоящее время Артем Альтеберг тренируется восемь раз в неделю. На будущее спортсмен ставит перед собой высокие цели - попасть на Олимпиаду и выиграть там золотую медаль.

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