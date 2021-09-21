Эстонские юные спортсмены привезли 16 медалей со Всемирных школьных спортивных игр
Юные эстонские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирных школьных спортивных играх в Сербии, пишет Rus.ERR.
Юные эстонские спортсмены завоевали 16 медалей на Всемирных школьных спортивных играх в Сербии, пишет Rus.ERR.
Семь медалей завоевали пловцы, пять наград достались легкоатлетам и четыре - борцам.
Самым успешным эстонским спортсменом на гимназиаде стал 15-летний Артем Альтеберг из Тарту, который занял первое место в комплексном плавании на дистанции 200 метров, серебро на 200 метрах брассом и бронзу на 50 метрах брассом.
Золото на 50 метрах брассом и серебро на стометровке тем же стилем завоевала 14-летняя Эгле Салу из Раквере.
В настоящее время Артем Альтеберг тренируется восемь раз в неделю. На будущее спортсмен ставит перед собой высокие цели - попасть на Олимпиаду и выиграть там золотую медаль.