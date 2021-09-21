За сутки в Эстонии скончались пять человек с коронавирусом, включая 32-летнего мужчину

Среди новых заразившихся 322 человека не были вакцинированы, а 141 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 21 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждается 154 человека. Всего в больницах находится 180 пациентов с коронавирусом, из них 127 человек (71,7%) не были вакцинированы, у 51 человека (28,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались пятеро: 32-летний мужчина, 70-летний мужчина, 88-летняя женщина, 92-летний мужчина и 94-летняя женщина.

Было введено 3153 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 338 100 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 66,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.