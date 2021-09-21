Спасатели сняли ребенка с крыши на детской площадке
20 сентября в 14.55 спасателей вызвали в Мустамяэ, где ребенок забрался на крышу элемента детской площадки и уже не мог самостоятельно спуститься оттуда.
20 сентября в 14.55 спасателей вызвали в Мустамяэ, где ребенок забрался на крышу элемента детской площадки и уже не мог самостоятельно спуститься оттуда.
Спасатели помогли ребенку спуститься с крыши - к счастью, скорая помощь ему не понадобилась.
Кроме того, спасатели накануне получили два вызова, связанных с ликвидацией возгорания мусорных баков, три вызова, связанных с тушением оставленных без присмотра пожаров, и два вызова, связанных с устранением деревьев, упавших на дороги из-за сильного ветра. Все эти события произошли в Таллинне.