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В Великобритании латыш осужден за нарушение самоизоляции

ФОТО: Pixabay

Подданный Латвии Айвис Лицитис осужден в Великобритании за нарушение требований самоизоляции.

Суд Гернси приговорил Лицитиса к двум неделям тюрьмы, так как он встречался в номере гостиницы, в которой находился, с другой подданной Латвии Гундегой Дреймане. В это время он должен был находиться на самоизоляции.

Нарушителей поймал работник гостиницы, который сообщил о происходящем стражам порядка.

Дреймане за нарушение была оштрафована на 1000 фунтов (1164 евро).

В свою очередь Лицитиса приговорили к двум неделям тюрьмы, так как он сообщил суду, что не сможет уплатить штраф.

Судья, сообщая свое решение, сказал, что оба осужденных - "эгоистичные люди", которые своими действиями могли вогнать Гернси в очередной локдаун.

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