В Великобритании латыш осужден за нарушение самоизоляции

Суд Гернси приговорил Лицитиса к двум неделям тюрьмы, так как он встречался в номере гостиницы, в которой находился, с другой подданной Латвии Гундегой Дреймане. В это время он должен был находиться на самоизоляции.

Нарушителей поймал работник гостиницы, который сообщил о происходящем стражам порядка.

Дреймане за нарушение была оштрафована на 1000 фунтов (1164 евро).

В свою очередь Лицитиса приговорили к двум неделям тюрьмы, так как он сообщил суду, что не сможет уплатить штраф.