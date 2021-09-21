Полиция разыскивает пропавшего 69-летнего Юрия

Юрий неважно ориентируется во времени и пространстве, он мог направиться в сторону Таллинна.

Юрий коренастого телосложения, его рост около 177 см. У него длинная седая борода и седые волосы, он говорит по-русски. На момент исчезновения он был одет в темную флисовую куртку, широкие темно-синие спортивные штаны и шлепанцы.

Полиция связалась с персоналом дома попечения и проверила окрестности. Описание пропавшего было передано патрулям.