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Полиция разыскивает пропавшего 69-летнего Юрия

Пропавший Юрий. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция разыскивает 69-летнего Юрия, который вчера покинул дом попечения в волости Кадрина и не вернулся.

Юрий неважно ориентируется во времени и пространстве, он мог направиться в сторону Таллинна.

Юрий коренастого телосложения, его рост около 177 см. У него длинная седая борода и седые волосы, он говорит по-русски. На момент исчезновения он был одет в темную флисовую куртку, широкие темно-синие спортивные штаны и шлепанцы.

Полиция связалась с персоналом дома попечения и проверила окрестности. Описание пропавшего было передано патрулям.

Полиция просит всех, кто видел Юрия или имеет информацию о возможном местонахождении этого человека, незамедлительно сообщить об этом на номер службы экстренной помощи 112.

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