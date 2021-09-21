Пропавший 69-летний Юрий найден

Юрий неважно ориентируется во времени и пространстве. Полиция связалась с персоналом дома попечения и проверила окрестности. Описание пропавшего было передано патрулям.

Сегодня, 23 сентября, полиция сообщила, что, по их данным, Юрий находится в Таллинне. Последний раз его видели на улице Кивила в Ласнамяэ и в расположенном на улице Кару отеле Dorell. Днем стражи порядка сообщили, что проверили окрестности по известным им адресам и нашли Юрия.