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Пропавший 69-летний Юрий найден

Полиция. ФОТО: Eeva Kaun

Полиция разыскивала  69-летнего Юрия, который 20 сентября покинул дом попечения в волости Кадрина и не вернулся.

Юрий неважно ориентируется во времени и пространстве. Полиция связалась с персоналом дома попечения и проверила окрестности. Описание пропавшего было передано патрулям.

Сегодня, 23 сентября, полиция сообщила, что, по их данным, Юрий находится в Таллинне. Последний раз его видели на улице Кивила в Ласнамяэ и в расположенном на улице Кару отеле Dorell. Днем стражи порядка сообщили, что проверили окрестности по известным им адресам и нашли Юрия.

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