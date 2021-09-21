Глава Toyota: переход на электрокары может обернуться катастрофой

На этот раз его речь затронула экономику Японии, которой резкий переход на «зеленые» автомобили грозит катастрофой с потерей миллионов рабочих мест. Чтобы ее избежать, нужно следовать эко-трендам более вдумчиво: к примеру, сделать упор на гибриды как связующее звено между машинами с ДВС и электрокарами.

Топ-менеджер видит два варианта развития событий для японского автопрома: в первом случае электрокары производятся только на экспорт, во втором их производство полностью прекращается. Ранее Тойода уже критиковал «хайп» вокруг таких автомобилей и предупреждал, что Япония осталась бы без электричества, если бы весь автопарк страны перевели на аккумуляторы.

Второй сценарий может привести к недовыпуску более восьми миллионов автомобилей и потере 5,5 миллиона рабочих мест.

По его словам, путь к уменьшению выбросов CO₂ должен быть рассчитан отдельно для каждой страны, с учетом особенностей местного автопрома и технологий. Таким образом директор Toyota отреагировал на новую политику властей США, в рамках которой американцев будут побуждать к покупке полностью «зеленых» автомобилей. Против нее выступила как Toyota, так и Honda, продающие за океаном гибридные автомобили.

Бензоэлектрические модели – уже большой шаг к CO₂-нейтральности, уверен Тойода. Они стоят дешевле и могут успешно продаваться в странах, где пока отсутствует инфраструктура для электромобилей, а также постоянно развиваются и становятся «чище». Кроме этого, гибриды, как переходный этап между ДВС и электрическими силовыми установками, помогут смягчить удар по экономике разных стран — в том числе Японии.

Cама Toyota выпустила за годы порядка 18,1 миллиона гибридных автомобилей. По подсчетам компании, это уже уменьшило углеродный след так же, как если бы марка продала 5,5 миллиона электрокаров.