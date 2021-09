(210920) -- UNITED NATIONS, Sept. 20, 2021 (Xinhua) -- United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks to reporters following the closing of the Informal Leaders Roundtable on Climate Action at the UN headquarters in New York, on Sept. 20, 2021. Guterres on Monday urged rich countries to deliver the promised 100 billion U.S. dollars a year for climate action in developing countries. (Xinhua/Wang Ying) - Wang Ying -//CHINENOUVELLE_CnyztpE007005_20210921_PEPFN0A001/2109210751/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2109210944 ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA