Родители требуют качественного питания в детских садах

«Волостная управа Валги не смогла своевременно довести до конца тендер на определение фирмы, которая предоставляла бы четырем детским садам города питание. Временно данную услугу предоставляет местное предприятие Gurmann OÜ, которое также является одним из участников тендера. Данное обстоятельство бросает тень на все проведение тендера», - говорится в обращении родителей, которое на данный момент подписали 120 человек на сайте rahvaalgatus.ee.

«Возможно, ситуация не была бы такой серьезной, если бы еда, предлагаемая временным поставщиком услуг в настоящий момент, была бы высокого качества, а размеры порций соответствовали бы требованиям, но, по словам родителей детей из разных детсадов, это не так», - говорят родители, отмечая, что создается впечатление, словно власти безразличны к данной проблеме.

Волостная управа со своей стороны подтвердила, что она провела международный государственный тендер на закупку услуги питания для городских детских садов, так как договор с предыдущим поставщиком услуги истекал 31 августа. Объявление о тендере было опубликовано 28 июня, крайний срок подачи тендерных предложений был 28 июля 2021 года.

Волостная старейшина Моника Рогенбаум подписала новый договор 27 августа, соблюдая установленный законом срок обжалования. «В ситуации, когда тендер должен был быть объявлен на полгода раньше, пришлось принимать быстрое решение, чтобы успеть заключить договор к началу предоставления услуг - к 1 сентября», - говорят в волостной управе.

В результате тендера был найден самый дешевый поставщик — местное предприятие Gurmann OÜ. Задача Gurmann OÜ, которое до сих пор работало как кафе, заключалась в том, чтобы всего за пару недель взять на вооружение примерное меню детского сада и трижды в день предоставлять детям по 500 порций. По словам местных властей, в начале оказания широкомасштабных услуг неизбежно возникают трудности, но волостная управа постоянно поддерживала связь с поставщиком услуг, и совместно с ними искала решения и возможности компенсации.