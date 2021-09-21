Молококомбинат Tere перестанет использовать маркировку, вводящую в заблуждение

Благодаря этому изменению, сделанному с целью уменьшения объема пищевых отходов, молочные продукты с истекшим сроком и пометкой «лучше употребить до» смогут быть переданы в качестве пожертвований в Продовольственный банк.

«Мы следим за мировыми тенденциями и за тем, что происходит на крупных рынках – пищевые отходы играют все более важную роль в изменении климата, поэтому с целью их сокращения мы перешли на новую систему маркировки как в Англии, так и в Скандинавии», - сказала менеджер по устойчивому развитию Nordic Milk OÜ Катрин Тамм.

«Европейский союз выпустил такую же рекомендацию, поэтому мы в сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и Департаментом сельского хозяйства и продовольствия хотим осуществить эти изменения и в Эстонии».

Согласно заявлениям представителей молочной промышленности, маркировка на упаковках изменится не за один день, и потребуется некоторое время для того, чтобы воплотить эти изменения в жизнь.

«Отметка «годен до» по сути вводит людей в заблуждение, поэтому многие выбрасывают продукты, всего лишь взглянув на дату. Это огорчает, потому что мы тратим много ресурсов на производство продуктов питания, - сказала Катрин Тамм. - Мы призываем потребителей понюхать и попробовать продукты с истекшим сроком, прежде чем отправить их в мусорное ведро. В последнее время много говорят о проблемах пищевой упаковки, но наибольшую нагрузку на окружающую среду в виде отходов по-прежнему оказывает содержимое упаковки».

Исследование SEI (Стокгольмский институт окружающей среды), проведенное в 2021 году, показало, что пищевая промышленность, общественное питание, торговля и домашние хозяйства Эстонии производят почти 167000 тонн пищевых отходов в год. Большая часть или 41% испорченной пищи поступает из домашних хозяйств, что составляет в общей сложности 34 000 тонн. Молочные продукты составляют 13% или 4400 тонн. Ежегодные потери продуктов питания в Эстонии составляют 26 кг на душу населения, что на 33% больше, чем в 2014 году.

«Молочные продукты после окончания срока действия не представляют опасности для здоровья и при правильном хранении пригодны для употребления дольше, чем указано на этикетке. Для того, чтобы молочные продукты лучше сохранялись, рекомендуют хранить их не на дверце, а в задней части холодильника, где температура более стабильная», - добавила Тамм.

При этом продукты с маркировкой «годен до» не следует использовать после того, как срок годности истек, даже если они кажутся нормальными по запаху или вкусу: еда с такой маркировкой начинает портиться, когда выходит срок, и употребление этих продуктов может причинить человеку сильный дискомфорт.