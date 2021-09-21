Картина дня: проблемный жилец, подробности конфликта в Maxima и будущее Нарвы

По колено в экскрементах: проблемный жилец сделал жизнь соседей невыносимой

Жильцы одного из многоквартирных домов в волости Пыльтсамаа годами вынуждены мириться с кошмарным соседством: из квартиры на третьем этаже по всему подъезду разносится невыносимый запах экскрементов. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее...

Половина тех, кто паркуется на местах для инвалидов, на самом деле являются здоровыми людьми

Проверки показали, что половина тех, кто паркуется на местах для инвалидов, используя инвалидную карту, на самом деле являются здоровыми людьми. Чтобы использовать льготу, люди используют инвалидные карты своих родственников или же потерянные кем-то, украденные или недействительные карты. Читать далее...

Подробности масочного конфликта в Maxima: одна из женщин оказалась ранее судимой

В минувшую пятницу в раквереском магазине Maxima произошла ссора между двумя женщинами, одна из которых была в маске, другая, наоборот, была против надевать ее. Конфликт начался, по-видимому, когда женщина в маске попыталась вынудить другую прикрыть нос и рот. На сегодняшний день видеоролик набрал десятки тысяч просмотров. Читать далее...

Ковидные ограничения не позволяют посещать спортклуб: к чему готовиться при расторжении договора?

Коронавирусные ограничения вынудили читательницу Rus.Postimees досрочно расторгнуть договор с популярным спортивным клубом. Препятствием для мирного расставания стал один из пунктов договора, который нельзя игнорировать даже в случае отказа от посещения фитнес-центра из-за COVID-19. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались пять человек с коронавирусом, включая 32-летнего мужчину

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6561 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 463. Читать далее...

Влияние коронакризиса 〉 Цены на аренду жилья в центре Таллинна упали до уровня Ласнамяэ

Цены на аренду жилья в центре Таллинна упали до уровня Ласнамяэ. Это удар для тех, кто инвестировал в недвижимость в центре города в надежде получить солидный доход от аренды. Читать далее...

Студия Postimees: Нарве пора догонять Эстонию?

Два взгляда на будущее Нарвы и нарвитян представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты на пост мэра приграничного города. В дискуссии примут участие экс-мэр Нарвы Катри Райк, идущая на выборы во главе избирательного союза «Список Катри Райк», и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин. Смотрите эфир в записи!

Кто окажется лишним после местных выборов?

Президентская кампания прошла быстро, не потребовав от политиков много сил и времени. Но сэкономленная энергия на местных выборах не отражается. KOV 2021 выглядят вялыми, не креативными и местами просто странными. Читать далее...

Транспортный департамент будет анализировать перемещение людей с помощью мобильных данных