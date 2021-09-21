Картина дня: проблемный жилец, подробности конфликта в Maxima и будущее Нарвы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 сентября.
Жильцы одного из многоквартирных домов в волости Пыльтсамаа годами вынуждены мириться с кошмарным соседством: из квартиры на третьем этаже по всему подъезду разносится невыносимый запах экскрементов. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее...
Проверки показали, что половина тех, кто паркуется на местах для инвалидов, используя инвалидную карту, на самом деле являются здоровыми людьми. Чтобы использовать льготу, люди используют инвалидные карты своих родственников или же потерянные кем-то, украденные или недействительные карты. Читать далее...
В минувшую пятницу в раквереском магазине Maxima произошла ссора между двумя женщинами, одна из которых была в маске, другая, наоборот, была против надевать ее. Конфликт начался, по-видимому, когда женщина в маске попыталась вынудить другую прикрыть нос и рот. На сегодняшний день видеоролик набрал десятки тысяч просмотров. Читать далее...
Коронавирусные ограничения вынудили читательницу Rus.Postimees досрочно расторгнуть договор с популярным спортивным клубом. Препятствием для мирного расставания стал один из пунктов договора, который нельзя игнорировать даже в случае отказа от посещения фитнес-центра из-за COVID-19. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6561 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 463. Читать далее...
Цены на аренду жилья в центре Таллинна упали до уровня Ласнамяэ. Это удар для тех, кто инвестировал в недвижимость в центре города в надежде получить солидный доход от аренды. Читать далее...
Два взгляда на будущее Нарвы и нарвитян представят в предвыборной студии Rus.Postimees кандидаты на пост мэра приграничного города. В дискуссии примут участие экс-мэр Нарвы Катри Райк, идущая на выборы во главе избирательного союза «Список Катри Райк», и лидер нарвских центристов Михаил Стальнухин. Смотрите эфир в записи!
Президентская кампания прошла быстро, не потребовав от политиков много сил и времени. Но сэкономленная энергия на местных выборах не отражается. KOV 2021 выглядят вялыми, не креативными и местами просто странными. Читать далее...
Для планирования дорожного движения Транспортный департамент внедрил решение на базе платформы Telia Crowd Insights, которое на основе анонимных агрегированных данных мобильной сети позволяет анализировать перемещение людей как в определенный момент времени, так и за более длительный период. Читать далее...
Находящаяся под уголовным следствием член Центристской партии и Рийгикогу Майлис Репс сказала в интервью «Очевидцу», что поддерживает отмену депутатской неприкосновенности, так как в противном случае дело не дойдет до суда. Читать далее...
Польза от пересадки стволовых клеток, если оставить процедуру в арсенале лечения на последнем месте, может оказаться меньше, поскольку неподдающаяся лечению инвалидность уже сформировалась. Читать далее...
Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу вдовы экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, заявив об ответственности российских властей за его убийство. Читать далее...
По словам главы IKEA в Эстонии Кристиана Шнайдера, разработка и строительство магазина IKEA, который будет построен недалеко от Таллинна в волости Раэ, идут по плану, и магазин распахнет свои двери следующей осенью. Всего в магазине будет работать около 300 человек. Читать далее...
Обеспокоенные родители обратились в волостную управу Валга с требованием предоставить детским садам города качественное и отвечающее требованиям питание. Читать далее...
Судебный исполнитель повторно выставил на аукцион дом советника бывшего министра финансов Мартина Хельме Керсти Крахт, которая подозревается в коррупционных преступлениях. Цена недвижимости повысилась с 569 000 до 650 000 евро. Читать далее...
В последние недели больше всего обращений в бюро канцлера права делается по вопросу принудительной вакцинации, в частности, в ситуациях, когда работника угрожают сократить или иным образом лишить рабочего места в случае отказа от иммунизации. Читать далее...