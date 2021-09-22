Репетиция как сеанс черной магии

Когда демоны обступили Маргариту, по дыханию актрисы, по ее полуприкрытым глазам, я понимал, что героине действительно страшно! Мне тоже становилось страшно – конечно, не так, как в жизни, но важно, что, следя даже не за готовым спектаклем, а за его наброском, возникшим совсем не в том пространстве, которое предназначено в будущем для постановки, я испытывал именно те эмоции, которые требовал – от читателя Михаил Булгаков, от зрителя – Сергей Федотов.

А дальше за столом был пройден почти весь корпус инсценировки. От встречи на Патриарших прудах до дьявольской мистерии в конце.

Воланд – Владимир Антипп. Берлиоз – Сергей Черкасов.

Вслушиваюсь в диалог.

Воланд: Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в бога? Клянусь, я никому не скажу.

Берлиоз: Да, мы не верим в бога. Но об этом можно говорить совершенно свободно…

(Лет 85-80 лет назад можно было. А как сейчас? – саркастически подумалось в этот момент. Уж не станет ли грехом даже не атеизм, а всего лишь не «воцерковленность»?)

…. Федотов прерывает диалог, ударив ребром ладони по столу, и командует: «Баттл! Коммунисты против сатанистов!». Идет импровизация: Черкасов пытается отстаивать несколько архаическую, но идеалистическую точку зрения на прошлое: мол, тогда много хорошего, при всех издержках, тоже было; сейчас это утрачено. Антипп с присущим сатане цинизмом опровергает оппонента. Импровизация необходима, чтобы спор достиг высшего градуса – актеры выращивают в себе мощный энергетический заряд, чтобы дальше идти по тексту…

ФОТО: Николай Алхазов / Русский театр

…Это именно рабочая репетиция. Режиссер останавливает ее, меняет исполнителей, добиваясь от них максимальной точности. При этом актер, которого сменили, не чувствует себя задетым. Он остается погруженным в своего героя, но при этом четче видит его со стороны. Знает, что сделал не так – и в следующий раз избежит ошибки.

Разрастающееся пространство

…Когда настала пора Великого бала у Сатаны свет вновь погас, раздернулась занавеска перед большим зеркалом на стене, и пространство таинственным образом разрослось вширь и вглубь; гости на балу, все эти убийцы, отравители и прочая обаятельная нечисть, возникали словно из воздуха, из тьмы…

А когда после бала Воланд и его свита «расслабились» и стали «подводить итоги» , я почувствовал, что находиться вблизи этих созданий как-то неуютно и даже опасно. Холодок пробежал по спине. Обычно ведь к Воланду и его свите относишься с юмором (юмора и здесь хватало, но он был особым, дьявольским). И… доброжелательно. Ведь они наказывают тех, кого просто нельзя не наказать – стукачей, демагогов, подонков. А Мастера и Маргариту вроде бы спасают… (Хотя спасение, если внимательно пройтись по событийной стороне романа, выглядит очень неоднозначно.) А здесь чувствовалось, какая страшная сила заключена в Воланде и Ко. Может, прав был Дмитрий Быков, когда, процитировав слова Воланда: «Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!», добавил: «Но и тогда не берите!»

- Я словно побывал на сеансе черной магии! – сказал я после репетиции Федотову.

- Я об этом не думал! – ответил он. – Но магия тут безусловно присутствует.

На премьере мы тоже окажемся в магическом пространстве. Но уже в другом…