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Опрос: технологическая отрасль Финляндии остро нуждается в иностранных специалистах

Хельсинки, Финляндия. ФОТО: Caro/Sorge/Caro/Sorge

Портал Yle пишет, что в Финляндии наблюдается острый дефицит рабочих рук в особенности на металлообрабатывающих комбинатах и в ИТ-компанииях.

Эксперты технологической промышленности заявляют, что в ближайшие десять лет отрасли потребуется 130 тысяч новых специалистов. Расчеты наполовину связаны с ростом предприятий и наполовину с выходом большого числа действующих работников на пенсию.

Почти 90 процентов компаний технологического сектора заинтересованы в найме иностранных специалистов - таковы результаты опроса, проведенного Ассоциацией технологической промышленности Финляндии.

Особенно острый дефицит рабочих рук испытывают металлообрабатывающие комбинаты и компании информационных технологий - в этих областях о найме иностранных специалистов задумываются 95 процентов опрошенных предприятий.

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